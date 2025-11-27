Demichelis acusado de estafa: Evangelina Anderson estaría involucrada

La causa judicial que mantiene a Martín Demichelis en el centro de atención por una presunta estafa inmobiliaria ha escalado, y ahora podría impactar directamente en su proceso de divorcio con Evangelina Anderson. Este conflicto se originó en un emprendimiento que, según los denunciantes, nunca se concretó, dejando a numerosos inversores sin los departamentos prometidos ni la devolución de capital.

La investigación instala serios interrogantes sobre el funcionamiento de Faer Group, una empresa que, según uno de los demandantes, está integrada por "Marcelo Alejandro Franco, Leandro Martín Hernández, Álvaro Antonio Castro, Martín Gastón Demichelis y Pablo Oscar Rotchen".

Publicidad

Según reveló el periodista Luis Bremer en A la Tarde, la separación de Demichelis y Anderson podría enfrentar un escenario más complejo de lo previsto. Bremer explicó que, en este contexto judicial abierto, "puede complicarse la división de bienes, porque se es socio en la ganancia y también la pérdida". Esto significa que si el exentrenador resulta alcanzado por las denuncias, los bienes conyugales podrían quedar involucrados en reclamos económicos vinculados al presunto fraude.

Las imputaciones que sostienen la denuncia son graves. Bremer detalló que la presentación judicial amplía el abanico de delitos, pues "El demandante denuncia por simulación de nulidad de hipoteca, defraudación fiduciaria, asociación ilícita, administración fraudulenta y estafa". Estas figuras no solo agravan el cuadro legal, sino que además plantean un eventual impacto financiero que podría extenderse al patrimonio compartido durante el matrimonio.

Publicidad

Las acusaciones adquieren mayor complejidad a partir de lo que uno de los damnificados sostuvo en la causa. Según relató Bremer, el denunciante afirma que "no fue de casualidad que se dispararon los valores y no se cumplió con los términos de la construcción, sino que había un esquema ponzi".

Este supuesto esquema de inversión apunta a una estructura sostenida en la entrada permanente de nuevos inversores, cuyos aportes permitirían responder a quienes exigían la rentabilidad prometida. El periodista también citó la descripción del denunciante sobre el mecanismo utilizado para atraer capital, afirmando que "una de las empresas organizaba una rentabilidad del dinero muy alta, uno sumaba inversores y cuando (las empresas) no podían cumplir con la devolución de rentabilidad y capital, ofrecían un título de un departamento en pozo". Esta supuesta conversión de promesas financieras en propiedades que nunca se construyeron constituye uno de los ejes centrales del expediente.

Publicidad

El impacto económico del caso podría alcanzar el patrimonio que Demichelis comparte con Evangelina Anderson. En medio de esta situación, trascendieron declaraciones previas de Anderson en relación con el divorcio, como la "frase letal" en la que habría sentenciado: "Le voy a sacar todo". Tras el surgimiento de la denuncia por estafa, también se citó la "furia" de Eva Anderson, quien habría dicho: “No se metan”.