Victoria legal de Wanda Nara contra Alex Caniggia por el caso "Peppa Pig"

El conflicto legal que enfrenta a Wanda Nara con Alex Caniggia sumó un importante capítulo a favor de la conductora. La Justicia revirtió un fallo anterior y determinó que las ofensivas declaraciones del mediático constituyen un delito, dándole la razón a Nara en su demanda por injurias.

El origen de la disputa se remonta a las redes sociales, donde Alex Caniggia lanzó fuertes agravios contra la figura de Wanda Nara, incluyendo el despectivo apodo de "Peppa Pig". La mediática decidió llevar el asunto a los tribunales, molesta por las críticas a su cuerpo y otros comentarios.

La noticia del giro judicial se conoció recientemente. "Casación falló a favor de Wanda Nara y considera delito las injurias que le propinó Alexander Caniggia", reveló la periodista Naiara Vecchio en el programa La Posta del Espectáculo.

En el documento judicial se hizo hincapié en algunas de las frases que impulsaron la acción legal de Nara, como la acusación: "'Ella siempre fue un grasa, cabeza, tilinga y gato acomodado', según ella, esta frase tiene un tomo discriminador y descalificatorio, además, de insinuaciones de su moral".

Un detalle llamativo de esta causa es que, en una primera instancia, una jueza había desestimado la denuncia de Wanda Nara por considerar que no había delito. Sin embargo, un nuevo juez determinó lo contrario, quitando a la primera magistrada del caso y haciendo avanzar la demanda.

Wanda Nara no solo busca la reivindicación moral, sino que también pretende un resarcimiento económico por las injurias sufridas. No obstante, el proceso aún no está cerrado.

El mismo día en que el futbolista Mauro Icardi fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, su esposa lograba esta victoria judicial. Pese al fallo, el abogado de Alex Caniggia aseguró que aún no han sido notificados de la continuidad formal de la demanda. En caso de que se confirme el avance, la defensa del mediático podría volver a apelar a la máxima autoridad en la última instancia judicial disponible.

Un cambio de equipos de trabajo se dio en el medio del litigio. El abogado Nicolás Payarola comenzó defendiendo a Wanda Nara, pero, al no trabajar más para la conductora, otro grupo de letrados tomó la posta para llevar adelante la querella.