Detuvieron a una pareja por intentar robar un estéreo de una camioneta en Capital

En las primeras horas de la madrugada del pasado 27 de noviembre, personal policial de la Comisaría Cuarta logró la aprehensión de dos individuos como presuntos autores de un intento de robo en el barrio Puyuta. Los detenidos fueron identificados como Gabriel Omar Sánchez Mallea, de 25 años, y Daniela Ailén Torres Muñoz, de 34.

Los hechos se remontan aproximadamente a la 1:45 horas, cuando efectivos en recorrida de vigilancia observaron a una pareja descendiendo de una camioneta Ford Ranger de color rojo, la cual se encontraba estacionada en la calle Tomas Cruz al 3067 Oeste. Ante la actitud sospechosa, los agentes procedieron a realizar un control de identidad y un palpado de urgencia a ambos sujetos.

Durante dicho procedimiento, se les halló en su poder un equipo de estéreo de la marca Visible, color negro con detalles en gris, del cual colgaban cables de alimentación que presentaban claros signos de haber sido forzados y cortados. Al no poder justificar la legítima procedencia del artefacto, los oficiales decidieron constatar la situación con los residentes del lugar.

Fue así que se llamó a la puerta de una vivienda cercana, donde un hombre de 50 años, propietario de la camioneta, reconoció inmediatamente el estéreo como de su pertenencia. El ciudadano confirmó que no había autorizado la extracción del mismo, procediendo a formalizar la denuncia por el intento de sustracción.

Ante la evidencia recolectada y la correspondiente denuncia, la pareja fue detenida de manera inmediata. La autoridad policial dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, establecido para delitos en los que los presuntos responsables son sorprendidos en el acto, quedando ambos a disposición de la Justicia.