Ángel de Brito reveló que Fernanda Iglesias iba a trabajar borracha: “No pudo hablar”

El conflicto entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias escaló hasta involucrar a Ángel de Brito, quien decidió intervenir con información contundente, desclasificando un archivo explosivo sobre el pasado de Iglesias en televisión. La disputa se originó cuando Fernanda se refirió, con una sonrisa, a la supuesta abultada suma que Yanina tendría que pagar si pierde los juicios que enfrenta contra Dady Brieva y su pareja, Chipi Anchipi.

Latorre no se quedó callada y le respondió que, si bien la cifra era alta, para ella no era un problema, ya que era "lo que se gasta en una semana en Miami". Pero la tensión alcanzó su punto máximo este miércoles 26, cuando el conductor de LAM tomó partido.

Ángel de Brito, visiblemente harto, no tuvo piedad. Además de enviarle un mensaje a María Belén Ludueña, conductora del programa Tarde o temprano donde Iglesias había hecho su último descargo, sugiriéndole que se informe sobre los temas de sus panelistas para evitar quedar comprometida, el conductor apuntó directo a su excompañera.

“Mínimamente, Belén, tendría que informarte de los temas que vas a hacer”, comenzó el periodista. Acto seguido, fue lapidario al hablar sobre la profesionalidad de Iglesias en la pantalla. “Acá maltrató a medio mundo. Fernanda, que habla pavadas todo el día, vino acá a sentarse un montón de veces borracha. Entonces no sé que habla de los demás como profesionales”, sentenció de Brito.

Para finalizar su picante revelación, Ángel de Brito no dudó en recurrir a los testigos de aquel momento y narrar una situación límite. “Están de testigos todos los que estaban en ese momento…hubo un día que no pudo hablar y le dijimos que no hable porque estaba tirada ahí, doblada. Que cuente la verdad”, concluyó, dejando expuesta la situación de Fernanda Iglesias frente a las cámaras.