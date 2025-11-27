El mensaje de Rocío Marengo a Fort tras el embargo y la guerra familiar: "Hoy más que nunca"

Eduardo Fort atraviesa un momento turbulento. La interna por el control de la famosa fábrica de chocolates Felfort se ha vuelto pública, con sus propios sobrinos exponiendo los conflictos familiares. A este tenso clima se suma una grave complicación judicial. Fort habría sufrido un embargo a raíz de una denuncia iniciada por su exesposa, Karina Antoniali, por ser deudor alimentario.

En este complejo escenario, Rocío Marengo, actual pareja del empresario, utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo. Junto a una imagen de ambos saliendo de un centro de vacunación, la mediática compartió: "Los 3 juntitos. Hoy más que nunca, pienso que bebito no podría tener mejor papá. Gordi, orgullosa y segura a tu lado".

La modelo, además, brindó detalles sobre el avance de su embarazo: "Hoy pesó 2,450 kg. Todos sus estudios perfectos. Así que ahora a seguir empollando. Mañana jueves comienzo la semana 33". El hecho de que esta haya sido la última vacuna que tuvo que darse Rocío Marengo indica que el nacimiento se aproxima.

Mientras tanto, la situación legal de Fort parece agravarse. Según la información revelada por Cora De Barbieri en el programa A La Tarde, el embargo estaría muy avanzado y afectaría no solo bienes personales del empresario —como su actual departamento—, sino también sus acciones societarias en la compañía Felfort. Al igual que el futbolista Mauro Icardi en su momento, Fort quedó formalmente inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le impediría salir del país.

Eduardo Fort es padre de los mellizos Angie y Pietro, de 16 años, fruto de su relación con Karina Antoniali. Al parecer, el incumplimiento de sus obligaciones económicas con los jóvenes dataría de hace un tiempo considerable, ya que la denuncia judicial se presentó hace tres años.