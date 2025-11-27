Los detalles inéditos del casamiento de Marianela Mirra

El exgobernador José Alperovich y la mediática Marianela Mirra se preparan para contraer matrimonio este jueves, una ceremonia que se llevará a cabo en el domicilio donde él cumple prisión. Los detalles de la boda, que se ha mantenido en una esfera de gran reserva, se filtraron a última hora y confirman la inminencia del enlace, poniendo fin a semanas de intensas especulaciones.

La noticia del casamiento se hizo pública luego de que la pareja obtuviera la venia judicial para realizar la unión en el complejo habitacional de Puerto Madero, sitio donde el exsenador se encuentra cumpliendo condena por abuso sexual agravado. La periodista Laura Ubfal fue la encargada de revelar los pormenores de la celebración en el programa LAM.

"Mañana a la mañana, o al mediodía, se casa Marianela con Alperovich, en el departamento de Puerto Madero", afirmó Ubfal.

La ceremonia será de carácter estrictamente íntimo y se limitará a la presencia de los testigos exigidos por la ley, descartando cualquier tipo de invitado adicional. Esta decisión se alinea con el contexto de las restricciones judiciales de Alperovich y con la voluntad de los contrayentes de mantener un perfil bajo.