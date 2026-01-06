Demichelis presentó su nueva novia a sus hijos a espaldas de Evangelina

El vínculo entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson atraviesa un momento crítico tras su estadía en Punta del Este. El exfutbolista decidió presentarle a sus hijos a su nueva pareja, una joven con la que mantiene una relación de apenas dos meses y con quien fue visto recientemente en Mendoza. Esta acción, realizada sin advertir previamente a la modelo, provocó un nuevo quiebre en la dinámica familiar.

Majo Martino, amiga de Anderson, detalló en el programa SQP la incomodidad de la situación: "Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos". Según la panelista, la noticia fue una sorpresa total para la madre y para los menores. Al respecto, Martino señaló que "no sabía que él iba a presentar a su novia" y aseguró que "para los chicos fue shockeante" el encuentro.

Publicidad

El conflicto también dejó en evidencia diferencias en la organización de la crianza y el tiempo compartido. Martino afirmó que "el tema es cuánto tiempo pasa con sus hijos, porque no los vio durante mucho tiempo". Además, explicó las tensiones durante las fiestas: "Eva necesitaba unos días para estar tranquila y él quería mandarle los chicos a ella". Sobre la logística de fin de año, la panelista relató: "Los chicos pasaron Navidad con el papá, pero como ella laburaba en esos días, le pidió que los tuviera también en Año Nuevo. Los tuvo… pero después fuimos a buscar a alguno".

Por su parte, Evangelina Anderson optó por no profundizar en la polémica ante los medios. Al ser consultada, la modelo se limitó a decir que "está todo bien" y sentenció de forma tajante: "No voy a hablar absolutamente nada de mi ex relación".