Denuncian irrupción de agentes encapuchados en la sede del opositor Voluntad Popular

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Agentes de la fuerza pública venezolana irrumpieron hoy en la sede del partido Voluntad de Popular (VP), del presidente encargado Juan Guaidó, y robaron computadoras y teléfonos móviles, según denunció la formación.



Encapuchados y con armas largas, los agentes entraron a las oficinas de VP y pidieron a la treintena de militantes y dirigentes que estaban en el lugar que entreguen sus teléfonos celulares y se tiren al suelo, según se observa en un video difundido por VP.



Unos 40 minutos después, según VP, los agentes se fueron.



El dirigente Roland Carreño dijo a periodistas que los supuestos funcionarios robaron computadoras, teléfonos celulares, documentos de identidad y una cantidad de dinero indeterminada por ahora, reportó la agencia EFE.



Antes, el subsecretario del Parlamento venezolano, Roberto Campos, había informado que los agentes pertenecen a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), una división de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusada por Naciones Unidas de violar derechos humanos de manera sistemática.



En la sede de VP se trabajaba en el momento en los preparativos de la manifestación opositora convocada para mañana, que se espera multitudinaria.



Guaidó fue hasta la sede caraqueña del partido y aseguró que este tipo de actos fortalece las razones para participar de la protesta de mañana.



“Un grupo de individuos no identificados, encapuchados y armados, luego de ingresar de forma violenta a nuestra sede nacional, se llevaron equipos tras mantener secuestrados a aproximadamente 43 de nuestros compañeros”, señaló VP en la cuenta oficial de la red Twitter.



Y un rato más tarde fue el ex alcalde y ex precandidato presidencial -encarcelado mucho tiempo- Leopoldo López quien denunció en Twitter al “cobarde de Maduro, que envía a grupos armados a la sede de @VoluntadPopular”. “¿Cuándo vas a entender que NO nos van a quebrar? Ni la cárcel, ni el exilio ni los asesinatos nos han detenido; al contrario nos han hecho seguir con más fuerza”, escribió López.