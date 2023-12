Una mujer, identificada como Verónica o Laura Oviedo habría estafado a pasteleras y empresarios del rubro gastronómicos de San Juan, también a empresas del rubro de Buenos Aires. La mujer estaba a cargo de lo que denominó como “Expo Pastelera”, que iba a realizarse en el Complejo La Superiora el fin de semana del 8 al 10 de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas, múltiples denuncias en redes sociales se realizaron porque canceló el evento a días de hacerse y se habría llevado una millonaria suma de dinero.

Carolina de Carol Sweet comentó a DIARIO HUARPE que hubo empresas que pagaron desde $65.000 hasta $300.000 por un stand. Además hubo empresas y pasteleros de Buenos Aires que también fueron estafados, entre ellos Mariana Corbetta y Paco Almeida.

Todo habría comenzado en octubre cuando Verónica o Laura Oviedo (nombres que usaba para contactarse con las emprendedoras) empezó a organizar la feria. Según comentaron las denunciantes, lo había vendido como “una feria sin precedentes”, ya qué iban a congregar a todo el sector, dar talleres, además de empresas gastronómicas dedicadas al rubro, como El Farón, Un Poco Loco, Ángel Sánchez García de San Juan, entre otros.

Pero después de bajar el evento, argumentó que no se hacía porque existía una alerta meteorológica naranja para esos días (alerta que no se emitió de manera oficial) y agregó que en el lugar, Complejo La Superiora, no consiguieron instalar aires acondicionados y que el estrés que provocó estos inconvenientes hizo que una de las integrantes del staff tuviera un problema de salud.

“Ella en el 2016 había hecho algo parecido con la diferencia que ahora, se cambia los nombres, como Verónica Oviedo, Laura Oviedo, Verónica Cirerol o Laura Cirerol, cualquiera de los cuatro nombres. Y lo que puso de pantalla fue un vendedor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si alguien la conocía, como que se resguardaba sobre el vendedor. Calculo que ni idea tenía de esto porque él también salió perjudicado”, comentó.

Cuando comenzaron los reclamos la situación se tornó más extraña. La presunta estafadora se desligó de la fiesta con el siguiente mensaje:

“Estimados expositores, pasteleros, organizares y público en general: Por la presente brindo comunicado oficial, por razones de índole climáticas que verán afectada la provincia de San Juan, por alerta naranja, y debido a arduos intentos de conseguir e instalar aires acondicionados en la cúpula del salón….. y/o ventilación, y dada la proximidad de la fecha del evento, los mismos no se lograron adquirir bajo ningún aspecto. Además que por el tema electoral no se confirmó el contrato del Complejo. Sumado a ello, la complicación de salud de una de las organizadoras por el estrés que todo esta situación ha conllevado. Son Motivos suficientes para suspender para el año que viene dicho evento, con fecha a confirmar. Se aclara que todo se mantendrá en las mismas condiciones, el cambio solo es de fecha para brindarles las mejores condiciones, sin perjuicios ni complicaciones a ninguno de quienes confiaron en nosotros. Dejando claro que el pago de stands se invirtió absolutamente en publicidad de TV, radio, gráfica e Internet. Muchas gracias por la comprensión. Nos encontramos a su disposición. Quien necesite facturación del pago realizado nos envía los datos para enviarles la factura M que como Responsable Inscripto podemos realizar, para su mayor tranquilidad. Nos encontramos el año que viene”.

Después de este comunicado la mujer sacó del grupo a los expositores y eliminó el perfil de la feria.

“Hay gente que quedó con toda la producción parada. Se compró mercadería, mueblería, se fue con toda la plata. Ayer supuestamente dijo que iba a pedir un préstamo para devolvernos el dinero. No, nos devolvió nada, nos bloqueó todo, cerró todas las páginas de Instagram. Nos sacó todos del grupo de Expo Pastelería”, comentó una de las denunciantes.

"Hoy nos encontramos con un mensaje que se suspendía todo por "alerta amarilla" y por un pico de estrés: sin devolución del dinero de los stand ni el dinero de entradas que al principio costaban $14.000 y después las bajo a $4.000", comentó otra de las damnificadas.

Las emprendedoras realizarán la denuncia formal, este miércoles 6 de diciembre.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con la presunta estafadora, pero no contestó.