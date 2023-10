Luego de la publicación de DIARIO HUARPE exponiendo una estafa con la venta de lotes de un terreno fiscal del Médano de Oro, en Rawson, un especialista en el sector inmobiliario reveló qué datos hay que tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble en San Juan, para así evitar caer en una trampa y no ser una víctima.

En diálogo con este diario, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell, explicó que al momento de realizar una operación de este tipo, es necesario tener en cuenta tres datos: exigir la documentación correspondiente, investigar la nomenclatura de la propiedad, y ser racionales a la hora de evaluar el precio.

"Lo primero que se debe hacer es pedir el plano de la propiedad, que es una hoja grande donde figura el dibujo del loteo, pero fundamentalmente lo que importa es que en el margen inferior derecho debe haber una placa rectangular que diga plano de mensura aprobado por ingeniero y las direcciones Planeamiento y Desarrollo Urbano, y Geodesia y Catastro. Si el vendedor no cuenta con el plano, es porque el inmueble en verdad no existe o no es de su propiedad”, explicó Turell.

Por otra parte, el corredor inmobiliario destacó la importancia de solicitar el número de nomenclatura catastral que está compuesto por 10 dígitos, y a través del cual se puede conocer toda la información necesaria sobre el terreno en cuestión. En este sentido, Turell nuevamente hizo hincapié en que si no se puede acceder a ese dato, lo más probable es que el loteo no esté aprobado.

A su vez, aconsejó dudar ante una oferta demasiado tentadora. “Teniendo en cuenta el contexto económico del país, hay que dudar si el precio es muy bajo o si ofrecen demasiadas comodidades para pagar. Lo barato siempre sale caro”.

En este sentido, el experto recomendó siempre acudir a un inmobiliario matriculado para recibir el asesoramiento correcto y tener la certeza de que se está realizando una buena compra y en precios de mercado. “Contra los avisos en redes sociales no podemos ir, pero sí contra la falta de documentación. Lamentablemente, es común ver estafas de este tipo, porque se aprovechan de la ansiedad de la gente por tener un techo propio, pero todo eso puede evitarse si se acude a un profesional”.