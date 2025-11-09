La inquietud sobre si Google escucha nuestras conversaciones a través del celular es cada vez más común. La realidad es que sí, al menos parcialmente. Los dispositivos con sistema operativo Android permiten que el asistente de Google active el micrófono para captar comandos de voz, y en algunos casos, esos fragmentos de audio son utilizados para ajustar la publicidad que se muestra a cada usuario.

Durante años, muchos usuarios pensaron que eran simples casualidades, pero hoy está comprobado que Google recopila fragmentos de audio con fines comerciales y para mejorar sus servicios. Por eso, si te preocupa la privacidad, es fundamental revisar qué permisos tiene tu celular y desactivar aquellos que permitan el acceso constante al micrófono.

En general, los celulares Android vienen configurados por defecto con varios permisos habilitados, entre ellos el uso del micrófono por parte de Google y otras aplicaciones. Sin embargo, desactivar esta función es sencillo y se puede realizar en pocos pasos:

Pasos para desactivar el micrófono en Google:

Abre la aplicación Google.

Toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

Ingresa en Cuenta de Google.

Selecciona la pestaña Datos y privacidad.

Busca el apartado Actividad web y de aplicaciones.

Desactiva la opción Incluir la actividad de voz y audio.

Confirma tocando Dejar de guardar y luego Entendido.

Además, es recomendable revisar los permisos de micrófono que tienen las aplicaciones instaladas desde los ajustes del sistema. Si detectás que una app solicita acceso al micrófono sin una razón clara, como un juego o una aplicación de linterna, lo más seguro es denegarle ese permiso.

En un contexto donde la privacidad digital cobra cada vez más relevancia, limitar el acceso al micrófono es una de las maneras más efectivas de proteger tus datos personales. Con unos simples ajustes, podés evitar que tus conversaciones diarias sean utilizadas por algoritmos publicitarios y preservar tu intimidad.