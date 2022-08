Un hombre de 77 años fue desalojado de la vivienda que habitaba en Villa Obrera, Chimbas. Segundo Alaniz pasó toda la noche a la intemperie luego de que una de sus hijas lo echara a la calle con sus pertenencias.

El hombre aseguró que es el dueño de la vivienda y que tiene papeles de compra-venta del inmueble en el que vive hace más de 30 años. Sin embargo, su hija, (quien pidió resguardar su identidad) también afirmó ser la dueña de la casa, ya que cuenta con la escritura de la misma.

Pero, además, a raíz de esta disputa familiar salió a la luz una oscura trama de supuestos abusos y maltratos. La mujer denunció que el hombre la violó durante años y producto de ello tuvo un hijo.

“Él ahora tiene 77 años, está en silla de ruedas, pero cuando tenía 46 y yo tenía 12, el señor me violó. Producto de eso tengo mi hijo de 29 años. Y yo tengo las escrituras de la casa. Y no puedo vivir con el hombre que me sometió hasta los 35 años, bajo amenazas, maltrato físico y psicológico”, manifestó la mujer.

El hombre se resistió a dejar la casa y se quedó en la vereda

Sin embargo, estas acusaciones fueron negadas por el hombre y otra de sus hijas, quienes aseguraron que la mujer sólo quiere quedarse con la casa para entregársela a su hijo.

“Esto empezó desde la 13 horas hasta la noche. Anoche me he helado con mi padre. Ha venido como cuatro veces la Policía. Hay muchas cosas que aclarar y para eso habrá que meter abogados”, dijo Patricia Alaniz, la hija del hombre que se quedó cuidándolo.

“Como ella tiene la escritura, se quiere quedar ahí porque el hijo no tiene dónde estar. Y ella supuestamente tampoco, ella ha venido de Santiago del Estero hace poco, tiene marido, hijos, etc. Y mi papá tiene el contrato de compra-venta y una cesión de derechos”, comentó Alaniz. Y desmintió las acusaciones de abuso contra su padre. “Ella en los medios dijo que mi padre la ha violado, que el hijo más grande que tiene es de mi papá. Que le hagan ADN y se va a saber la verdad”, afirmó.

Por su parte, la mujer que echó de la vivienda al hombre y lo acusó de violarla en el pasado, dijo que tiene la escritura del inmueble a su nombre. “Los papeles hablan a mi favor porque la casa está a mi nombre y no le van a entregar una escritura a cualquier persona. Yo obtuve la escritura a través del plan Arraigo”, señaló.

Las pertenencias del hombre que fue desalojado

Además, la mujer contó detalles escalofriantes de los abusos que habría sufrido por parte de su padre. En este sentido, dijo que anteriormente no se animó a denunciar porque tuvo miedo y decidió huir de la situación a la casa de su madre y luego se fue de la provincia.

“Yo no pude denunciar. Yo estaba muy mal. Él me hostigaba, me presionaba a mí y a mis hermanos, nos decía que si lo denunciaba iba a tener consecuencias. Yo estaba muy sola, no tengo familia acá, no tengo tíos por parte de madre ni de mi padre, porque a mi verdadero padre no lo conocí nunca y mi madre no era de la provincia”, aseguró.

“Siempre viví bajo el sometimiento de él. No pude adquirir ni siquiera una pareja. No pude estudiar. Cuando yo iba a quinto grado, él me hizo sacar de la escuela porque no le convenía que yo tuviera contacto con el exterior. Era inteligente en ese tiempo y me sometía. El tipo me llevaba a Ullum, me violaba, hacía todo lo que él quería cuando yo era menor de edad. Cuando mi mamá no estaba, porque la cuidaba a mi hermana y se iba a las 6 de la mañana, el tipo se metía en mi cama y me violaba”, aseguró.

No obstante, ahora regresó a la provincia de San Juan, precisamente a la casa de su padre, porque no tiene dónde vivir, según manifestó a este diario. “Estos días han sido insoportable, no soporto que ni se me acerque. Él ha sido un maldito toda la vida. Yo no puedo dejarlo hacer lo que se le dé la gana. Yo necesito resolver esto. Tengo pesadillas, enfermedades psicológicas, tengo estas cosas adentro mío que no me dejan ni rehacer mi vida. Es una pesadilla”, sostuvo.

La escritura que exhibió la hija que desalojó al hombre

Ante esta situación, la mujer comentó que avanzará en las denuncias correspondientes tanto por la disputa de la vivienda, como también por los presuntos abusos que sufrió. “Mi alternativa fue irme de la casa para evitarle un mal a mi hijo que veía todo lo que yo sufría. Y ahora él quiere seguir sometiéndome a mí y a mi hijo, diciendo que se va a hacer pegar un tiro, que va a balear la casa. Yo no puedo salir de acá hasta que venga un fiscal o alguien que me garantice mi estado físico y mental”.

Mientras tanto, el hombre y sus otros hijos reclamaron que lo permitieran seguir viviendo en la casa. “A él también le corresponde estar adentro de la casa. Sólo le estamos pidiendo que lo dejen dormir donde él duerme todos los días, donde tiene un calefactor para calentarse. Él está enfermo, se ha helado anoche. Yo me tuve que quedar con él, no lo puedo dejar tirado a mi padre solo. Sea verdad o mentira lo que dicen, lo tengo que apoyar igual”, sostuvo su hija Patricia ante este medio.