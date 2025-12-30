Sportivo Desamparados anunció este lunes, a través de un comunicado en sus redes sociales, el final del ciclo de Omar “Coneja” Díaz como director técnico del plantel principal. De esta manera, el puyutano decidió poner punto final a un proceso que había comenzado a mediados de noviembre.

Díaz había asumido el cargo luego de la salida de Gerardo Pinto, de quien era uno de sus auxiliares, con el objetivo de reencauzar el rumbo deportivo del equipo en la recta final de la temporada. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el principal objetivo del semestre quedó trunco.

Publicidad

“Agradecemos profundamente el trabajo, la entrega y el profesionalismo demostrados durante su etapa al frente del plantel”, expresó la institución en el comunicado oficial con el que confirmó la desvinculación del entrenador.

Bajo la conducción de Díaz, Desamparados quedó eliminado en la fase inicial del Torneo Regional Amateur, certamen que aparecía como la gran meta deportiva del año. Además, el equipo cayó por penales en la definición del Torneo Clausura local ante Unión, otro golpe que terminó de sellar la decisión dirigencial.

Publicidad

Con la salida del “Coneja”, el club abrió formalmente la búsqueda de un nuevo director técnico. Según trascendió desde el entorno del víbora, el nombre del reemplazante ya estaría definido y se trataría de un entrenador con pasado como futbolista en la institución del barrio Patricias Sanjuaninas.

En los próximos días, la dirigencia anunciaría oficialmente al nuevo DT, con la mira puesta en rearmar el plantel y planificar la próxima temporada con el objetivo de volver a ser protagonista a nivel local y regional.