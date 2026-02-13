San Juan dio un paso clave en la negociación salarial docente. Tras poco más de siete horas de discusión, el Gobierno provincial presentó la primera oferta formal en la segunda reunión paritaria con los gremios UDAP, UDA y AMET. La oferta incluyó aumento en la ayuda escolar según los hijos, más dinero para equipamiento e incremento en el valor índice asegurado en dos oportunidades del año, además del incremento del E60. Pasaron a cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero.

La reunión comenzó pasadas las 15 y concluyó cerca de las 22.30. Estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a otros funcionarios del gabinete.

Publicidad

El ofrecimiento, según consta en el acta, contempla una ayuda escolar de $100.000 por hijo, a liquidarse con los haberes de febrero. Además, se propuso un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también a abonarse en el mismo mes. Ambos conceptos apuntan a reforzar el ingreso en el arranque del ciclo lectivo.

En el eje estrictamente salarial, la propuesta incluye dos incrementos del 5% en el Valor Índice: el primero en marzo, tomando como base el valor índice de diciembre de 2025, y el segundo en junio, calculado sobre el valor índice de marzo de 2026.

Publicidad

A esto se suma un incremento de seis puntos en el código E60 desde marzo, un ítem que impacta de manera directa en el salario de bolsillo y que suele ser uno de los puntos más sensibles de cada negociación.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema busca dar previsibilidad al primer semestre del año y consolidar una recomposición gradual en línea con la evolución de los ingresos provinciales.

Publicidad

Primera en abrir la negociación

Vale recordar que San Juan fue la primera provincia del país en abrir la discusión paritaria docente este año. El objetivo oficial es alcanzar un acuerdo antes del inicio del Ciclo Lectivo, previsto para el 2 de marzo, y así garantizar el normal comienzo de clases.

En ese marco, el Gobierno busca cerrar la negociación con consenso, mientras que los gremios remarcan la necesidad de que la propuesta permita sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

La postura sindical

Los secretarios generales Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET) confirmaron que bajarán la oferta a sus organismos estatutarios y luego a las bases para su análisis.

Desde el sector sindical subrayaron que la paritaria es el ámbito institucional para garantizar que el salario docente se mantenga por encima de la línea de pobreza. También advirtieron que una recomposición adecuada es fundamental para asegurar “paz social” al inicio del ciclo lectivo.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero a las 14. Para esa fecha, los gremios deberán comunicar si aceptan el ofrecimiento o si plantean contrapropuestas.

La negociación entra así en una etapa decisiva. Con números concretos sobre la mesa y el calendario escolar en cuenta regresiva, la definición quedará ahora en manos de las bases docentes, que tendrán la última palabra antes de un eventual acuerdo salarial.Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el día 20 de febrero a las 14:00 horas, fecha en la que se espera una respuesta definitiva de los gremios ante el ofrecimiento gubernamental.