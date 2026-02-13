El avance parlamentario de la reforma laboral que impulsa el Gobierno recibió un contundente respaldo de los empresarios, tras obtener media sanción en el Senado. Desde diversas cámaras y asociaciones del sector privado destacaron que la ley moderniza el marco normativo vigente, genera previsibilidad y contribuye a la creación de empleo formal en el país.

“La actividad de las empresas privadas en la Argentina ha estado limitada durante largo tiempo por una serie de factores, entre ellos, la necesidad de actualizar las normas laborales. Brindar previsibilidad y reducir la litigiosidad en este ámbito, no hay duda, es necesario para incrementar el empleo formal en nuestro país”, señalaron desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron con este enfoque y subrayaron que el proyecto introduce “reglas más claras” sobre la actuación sindical, como el límite de 10 horas por mes de gestión sindical, lo que “acota la protección exclusivamente al delegado y ordena el funcionamiento de las asambleas”. Según la entidad, esto “reduce el conflicto permanente dentro de las plantas, especialmente en pymes”.

La UIA también destacó que la reforma establece “criterios taxativos” sobre los conceptos que integran la indemnización por despido, excluyendo adicionales, vacaciones o aguinaldos que antes se sumaban de manera arbitraria. “Todo esto genera mayor previsibilidad en los costos laborales y permite a las empresas planificar sin la incertidumbre que generaba la litigiosidad”, indicaron.

Sobre el Fondo de Cese Laboral (FAL), la entidad explicó que es un “instrumento clave para dar previsibilidad”, con aportes del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas, cifras que reflejan “lo que las empresas gastan anualmente en indemnizaciones”.

“El régimen laboral anterior fracasó”, sostuvo Martín Rappalini, presidente de la UIA. “El empleo formal lleva más de 15 años sin crecer, mientras la informalidad alcanzó niveles récord. Llegamos a tener más de 600.000 juicios laborales, cerca del 10% de la nómina total en litigio. Este nuevo marco laboral viene a corregir esas distorsiones, que durante años solo generaron conflicto y destrucción de empleo”.

Empresas de distintos sectores coincidieron en la importancia de la reforma. Javier Bolzico, presidente de Adeba, afirmó: “El proyecto aprobado por el Senado genera las condiciones para crear empleo y facilita la formalización laboral; en un marco de estabilidad y crecimiento económico”. Por su parte, Claudio Cesario, presidente de ABA, indicó: “Valoramos que hayan tenido en cuenta nuestros argumentos técnicos para proteger los depósitos de los sueldos y sostener el desarrollo del crédito a familias y empresas”.

Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi celebró la aprobación y reconoció que “me hubiese gustado que incluso fuera más amplio, pero lo que salió es muy bueno”. Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), agregó que “una modernización normativa como la que se está tratando en el Congreso es indispensable, pero debe ser complementada con un entorno económico adecuado para que el empleo privado registrado aumente de forma significativa y sostenida”.

El sector agroindustrial también manifestó su respaldo. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que “la media sanción de la Ley de Modernización Laboral es una señal positiva en el camino hacia una Argentina más competitiva y con mayor generación de empleo formal”. La entidad resaltó que la ley incorpora ajustes necesarios para el trabajo agrario y facilita la formalización laboral en economías regionales.

En tanto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó que la reforma promueve “incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menor litigiosidad y más previsibilidad”. “Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir nuevas oportunidades para las nuevas generaciones”, concluyeron desde la entidad.

La ley de modernización laboral, según coincidieron los empresarios, introduce cambios que ordenan la jornada laboral, ajustan licencias y ausentismo, fortalecen la flexibilidad operativa y generan herramientas para la formalización y reducción de costos no salariales. El consenso general es que, en un contexto económico más estable, estas modificaciones pueden impulsar la creación de empleo formal y consolidar un marco normativo claro para empresas y trabajadores.