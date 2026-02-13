River Plate sufrió una nueva decepción en el Torneo Apertura al perder 1-0 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha de la Zona B. El único tanto del encuentro fue obra de Hernán López Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo, tras una pérdida de balón de Lucas Martínez Quarta.

El Millonario terminó el partido con 10 jugadores por la lesión de Juan Portillo en el cierre del segundo tiempo. “Juan Portillo se lastimó su rodilla derecha en su primera intervención y no pudo continuar”, informaron desde el club.

Marcelo Gallardo también fue protagonista fuera de la cancha: fue expulsado por aplaudir de manera irónica las decisiones del árbitro Andrés Merlos.

Durante el partido, River mostró muchas dificultades para generar juego, pese a contar con futbolistas habilidosos en el último tramo, como Juanfer Quintero o Tomás Galván. La entrada de Kendry Páez en la segunda parte no modificó la ecuación del equipo, que ya arrastraba la presión tras la reciente derrota por 1-4 ante Tigre en el Monumental.

El encuentro tuvo momentos de tensión y oportunidades desperdiciadas: Gonzalo Montiel falló un mano a mano con el arquero Brayan Cortés, mientras que Agustín Ruberto se nubló en la definición en otra clara chance. Argentinos también tuvo opciones, pero Facundo Jainikoski erró un disparo cerca del travesaño.

Uno de los momentos más emotivos se dio antes del inicio, cuando Enzo Pérez, ahora en Argentinos Juniors, se reencontró con Gallardo, recordando la etapa dorada en la que compartieron siete títulos con River.

Con esta derrota, River Plate quedó quinto en la Zona B con siete puntos y se prepara para enfrentar este martes a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Argentinos Juniors, por su parte, alcanzó el cuarto lugar con ocho unidades y viajará a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC en la Copa Libertadores.

En resumen, River atraviesa un arranque de torneo complicado, con dificultades para generar juego y resultados que aumentan la presión sobre Gallardo y el plantel.