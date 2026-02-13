El canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, en Roma, donde reiteró formalmente la invitación al Papa León XIV para visitar Argentina. La reunión se centró en reforzar la relación bilateral y analizar temas de alcance internacional.

“Me reuní con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin. Dialogamos sobre la excelente relación bilateral entre la Argentina y el Vaticano y le reiteré la invitación al Santo Padre para visitar la Argentina”, escribió Quirno en su cuenta oficial de X. Durante la jornada, el canciller entregó una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei, con la intención de concretar el viaje este año, según fuentes oficiales de la Santa Sede.

Publicidad

En el encuentro, Quirno presentó a Parolin un panorama de los “avances económicos” impulsados por el presidente Milei, subrayando la reducción de la inflación y de la pobreza. “También le compartí los avances económicos impulsados por el Presidente Javier Milei, en particular la significativa reducción de la inflación y de la pobreza, así como el proceso de estabilización en curso, condición indispensable para fortalecer el bienestar de las familias y sostener políticas sociales eficaces orientadas a los sectores más vulnerables”, señaló el canciller.

El diálogo incluyó además cuestiones globales y de cooperación internacional. Según Quirno, ambos coincidieron en la importancia de “trabajar juntos por la paz y la dignidad humana” y abordaron la necesidad de “reformar el sistema de Naciones Unidas ante una nueva etapa de la historia”.

Publicidad

Durante la misma jornada, Quirno entregó directamente la carta al Papa León XIV, reafirmando la voluntad de Argentina de profundizar los lazos con el Vaticano. “La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, destacó el canciller.

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, dijo el canciller.

Fuentes oficiales del Gobierno señalaron que los preparativos para concretar la visita comenzaron el año pasado, tras el cambio de papado. El actual pontífice, Robert Prevost, con vínculos previos con América del Sur, favorecería la concreción de la gira, que podría incluir Perú, Argentina y Uruguay. Una alta fuente del Gobierno estimó que “hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”.

Publicidad

La reunión de Quirno con el Vaticano reafirma el interés de Argentina en fortalecer la cooperación bilateral y destaca la voluntad de ambos Estados de mantener un diálogo constructivo sobre temas religiosos, económicos y sociales, mientras se analiza la posible visita del Papa León XIV al país.