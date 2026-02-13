San Juan vivirá un viernes 13 de febrero con condiciones meteorológicas ideales para quienes disfrutan del aire libre, aunque con el termómetro en ascenso. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la estabilidad y el sol como protagonista.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 16°C y un cielo despejado, perfecto para realizar actividades al aire libre. Durante la tarde, la intensidad del sol elevará la temperatura hasta alcanzar una máxima de 30°C. El viento soplará con velocidades entre 13 y 22 km/h, rotando levemente hacia el sector noreste al finalizar el día.

Publicidad

Panorama del finde

El sábado 14, el calor se intensificará con una máxima de 35°C y una mínima de 19°C. El cielo se mantendrá mayormente soleado, ideal para recreación al aire libre, aunque se recomienda precaución por el alto índice UV.

Para el domingo 15, se espera un ligero descenso en la máxima, que se ubicará en 32°C, mientras que la mínima ascenderá a 20°C. Hacia la tarde y noche, aumentará la probabilidad de inestabilidad, con chances de tormentas aisladas que podrían brindar un breve alivio en la región.

Publicidad

En resumen, San Juan tendrá un viernes estable y soleado, con un fin de semana de calor típico de la provincia, ideal para actividades recreativas, aunque con atención a la radiación solar y posibles tormentas hacia el domingo.