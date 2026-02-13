En el contexto de la apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Rawson, el intendente Carlos Munisaga anunció que el departamento contará con un parque industrial y una planta de energía fotovoltaica para apuntalarla actividad comercial y de servicios hacia otros sectores productivos.

Esto fue antes de su discurso anual ante concejales de todos los bloques partidarios, autoridades municipales y al público presente en el acto de apertura que, por primera vez, se hizo en la plaza de Villa San Damián.

Además de los saludos y menciones a la gestión que está entrando en su tercer año de mandato, Munisaga trazó las líneas principales de lo que la Municipalidad ejercerá este período 2026. Por cierto, es uno de los primeros municipios en la provincia en iniciar su ciclo legislativo, con la característica de llevarlo a cabo en un espacio público y al aire libre y no en el edificio del Concejo.

“Hemos decidido aquí en la plaza de la Villa San Damián para estar cerca de los vecinos, para que el mensaje tenga esa amplificación y esa amplitud que se merece una rendición de cuentas y una proyección hacia el futuro y a partir de allí también fortalecer el trabajo institucional del Consejo Deliberante, como representante antes de los vecinos”, dijo en declaraciones a la prensa en general.

“Estamos atravesando una situación compleja, todos lo vivimos, pero la responsabilidad nuestra es ponernos en clave transformadora. A nuestra gestión, hemos procurado en estos dos años, generar cambios, transformaciones, avances, superar las excusas, superar por ahí las complicaciones que están para todos presentes, pero nuestra obligación es dar respuesta”, continuó.

Entre los anuncios políticos relevantes, confirmó en conferencia que, para este año, habrá más obras de pavimentación en barrios: “creemos en la obra pública, creemos en la infraestructura. Hay necesidades en el departamento importantes en cuanto a la traza vial del departamento y las calles, así que, habrá inversión de los fondos del FODERE 2026 en su totalidad para pavimento en el departamento”, adelantó el edil que consistirá en una obra de 100 mil metros cuadrados de calles, con una inversión de casi 1.900 millones de pesos.

Sin embargo, el plato fuerte fue el anuncio de la creación de un parque industrial: “hacemos una apuesta ambiciosa, importante. Anunciamos un programa que llamamos ‘Rawson Futura’, será el primer parque industrial público-privado de Rawson. Por otro lado, la creación de una planta de generación de energía renovable fotovoltaica que asista a ese parque industrial, pero que sirva a la vez para que el municipio se vea favorecido en su consumo de energía. También, que los vecinos del departamento se vean favorecidos para que el costo de su boleta de la luz también pueda ser reducido”, expresó el mandatario municipal.

Resaltó que “es un plan que mira al futuro, que mira al desarrollo, que mira el largo plazo, que supera las contingencias y las urgencias del día a día y es en dónde hemos focalizado el discurso”.

Respecto a la ubicación del parque industrial, Munisaga afirmó que “hay un inmueble disponible, vamos a elevar al Concejo Deliberante para contar con las habilitaciones y darle destino a ese inmueble que hoy está ocioso.

Por último, sostuvo la necesidad de la puesta en funcionamiento de este proyecto a largo plazo: “la primera base es que sea una herramienta que genere energía accesible y renovable, esto permitirá pensar en un Rawson que se transforme en un polo de servicios para la actividad industrial y el desarrollo minero, que puede generar puestos de trabajo”.

Como primera acción estratégica, esta política pública llamada "Rawson Futura", bregará por la creación de un polos logístico para el departamento, por eso, el ejecutivo municipal presentará al Concejo un proyecto normativo para que se avance en el acondicionamiento y la habilitación de un predio de 60 hectáreas, en el primer parque industrial y la planta de energía que alimentará también al sistema de alumbrado público.