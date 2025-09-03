Sportivo Desamparados anunció la designación de un nuevo cuerpo técnico para su Cuarta División, encabezado por el exjugador de la institución, Martín Preziosa. El club, ahora bajo la presidencia de Martín Sassul, formalizó el nombramiento después de la salida del anterior entrenador, Martín Pérez, quien había logrado una destacada actuación con el equipo de reserva. La nueva dirección técnica se completa con Gonzalo Vargas como ayudante y Gonzalo Manrique en la preparación física, a quienes la institución les deseó el mayor de los éxitos en este nuevo reto.

La bienvenida a la nueva dirección técnica se produjo una semana después de la salida de Martín Pérez, pese a su excelente desempeño. Durante su período, el equipo juvenil llegó a la final del campeonato, manteniéndose invicto hasta la definición por penales, donde cayó ante Colón Junior. La decisión de reemplazar a Pérez generó cierta sorpresa en el ambiente deportivo local, considerando los resultados obtenidos.

Publicidad

Martín Preziosa, el nuevo director técnico, cuenta con un pasado en la entidad como defensor, lo que le otorga un conocimiento del club. Junto a él trabajarán Gonzalo Vargas como asistente de campo y Gonzalo Manrique en el rol de preparador físico. La confirmación del equipo de trabajo se realizó a través de la cuenta oficial de la institución, donde se expresó el deseo de éxito para los profesionales en este nuevo desafío.