Las ventas de juguetes durante la campaña de Navidad registraron una caída del 6,9% interanual en unidades, en un contexto de consumo más cauteloso y presupuestos familiares ajustados. El dato surge del balance elaborado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que anticipa expectativas moderadas de cara a la próxima campaña de Reyes Magos.

El presidente de la entidad, Matías Furió, explicó que, pese al retroceso, el desempeño de diciembre fue mejor al previsto. Indicó que en los días previos a Nochebuena se observó una mejora en el ritmo de ventas, aunque insuficiente para compensar la baja acumulada desde el Día del Niño y los meses posteriores.

El comportamiento del mercado estuvo marcado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento. En un escenario de baja de tasas, los comercios ofrecieron cuotas sin interés, lo que sostuvo parte de la demanda, especialmente en compras de último momento. Según el relevamiento, el 95% de las operaciones se concretó a través de medios electrónicos, como tarjetas y billeteras virtuales, mientras que el uso de efectivo fue marginal.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por la competencia de plataformas internacionales. En contraste, el comercio físico tradicional registró una caída cercana al 10%, lo que impactó en el resultado general del sector.

En cuanto a los precios, el ticket promedio fue de alrededor de $19.000 en jugueterías de barrio, $10.000 en supermercados y $45.000 en cadenas especializadas. Desde la CAIJ señalaron que no se registraron aumentos de precios durante el año y destacaron el buen desempeño del juguete nacional, impulsado por valores previsibles y una relación precio–calidad acorde al poder adquisitivo actual. La oferta importada, en cambio, mostró una performance más débil.

Durante la campaña navideña, las familias priorizaron juguetes de primera infancia, juegos de aire libre, juegos de mesa familiares, propuestas creativas y muñecas. En el segmento premium, productos de marcas internacionales mantuvieron presencia, aunque con baja rotación.

Con la mirada puesta en Reyes Magos, el sector espera una mejora que permita amortiguar la caída registrada en Navidad. Desde la cámara remarcaron la importancia de la compra segura y en comercios formales, y señalaron que el foco estará puesto en precios contenidos, protagonismo del juguete nacional y consumo responsable.