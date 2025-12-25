El presidente Javier Milei confirmó que participará nuevamente del Foro de Davos 2026. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y marcará su primer viaje internacional del próximo año.

La nueva edición del encuentro económico global se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero de 2026 en la comuna de Klosters-Serneus, y reunirá a unos tres mil dirigentes políticos, empresarios y diplomáticos de distintos países. Milei asistirá acompañado por una comitiva oficial y parte de su equipo económico, con una agenda que incluirá reuniones bilaterales y actividades vinculadas a la promoción de inversiones.

Será la tercera participación consecutiva del mandatario argentino en el foro, luego de las ediciones anteriores en las que tuvo una presencia destacada con intervenciones públicas y encuentros con referentes internacionales. Desde el Gobierno indicaron que el objetivo central es continuar posicionando a la Argentina en el escenario económico global.

La organización del foro informó que la edición 2026 tendrá como eje un “espíritu de diálogo” y que el programa estará estructurado en torno a cinco desafíos globales, con foco en la cooperación público-privada y la articulación entre distintos actores internacionales.

En este marco, se prevé que el Presidente mantenga reuniones con líderes políticos y representantes de gobiernos con los que la Argentina busca profundizar vínculos, además de exponer la agenda económica prevista para el próximo año. La participación en Davos se dará en paralelo a la actividad legislativa local, donde el oficialismo deberá avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso.