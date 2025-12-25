La Nochebuena y la madrugada de Navidad estuvieron marcadas por controles de alcoholemia en distintos puntos del país, que dejaron decenas de resultados positivos y reiteradas excusas por parte de los conductores. Al menos 97 automovilistas dieron positivo durante los operativos. Entre los casos más graves, un conductor de San Juan registró 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los valores más altos informados.

Durante los procedimientos, los agentes de tránsito repitieron el protocolo habitual: solicitud de documentación, explicación del uso de la pipeta descartable, exhalación sostenida y lectura del resultado. A partir de la cifra que arrojó el alcoholímetro, se dispuso la retención de licencias y el secuestro de vehículos, según la normativa vigente.

Publicidad

“0,50 es el máximo permitido acá. Sople sin cortar hasta que le diga basta”, indicó un agente a un automovilista antes de comunicar el resultado. La escena se repitió durante toda la noche en accesos y avenidas principales.

Las explicaciones no tardaron en aparecer. Algunos conductores intentaron justificar los valores positivos con el uso de enjuague bucal. “¿El Listerine te arroja ese valor?”, preguntó uno, a lo que el agente respondió: “No. ¿Usted brindó?”. Otros apelaron a la ingesta de aceitunas o a una supuesta confusión sobre los límites permitidos.

Publicidad

En el caso de los choferes que transportaban pasajeros, los controles fueron más estrictos. “Cero, porque transportaba pasajeros”, aclaró un agente ante un resultado de 0,48 gr/l. El conductor argumentó que lo habían llamado para un traslado, pero la infracción derivó igualmente en la sanción correspondiente.

También se registraron situaciones vinculadas a la falta de documentación. En uno de los controles, un automovilista admitió que el vehículo no era de su propiedad y no pudo presentar la cédula, lo que complicó aún más su situación.

Publicidad

Según registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, algunos resultados superaron el gramo de alcohol en sangre. Un conductor arrojó 1,57 gr/l y reconoció haber bebido durante una reunión familiar. Otro dio 1,21 gr/l tras admitir que había consumido vino en un hotel. En ambos casos, se dispuso la retención de la licencia y la imposibilidad de continuar conduciendo.

Los controles continuaron durante toda la madrugada y formaron parte del operativo especial desplegado por las fiestas de fin de año.