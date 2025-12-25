Desde las primeras horas del 24 de diciembre, los operativos de control desplegados por la Policía de San Juan durante las celebraciones navideñas ya superaron, con datos parciales, los registros de alcoholemia positiva de la Navidad de 2024, al contabilizar 36 casos este año frente a los 34 del período anterior. Además, a pesar del incremento, no se registraron siniestros viales de gravedad.

Según explicó Ricardo Díaz, comisario interino de la Dirección de Tránsito D7, a DIARIO HUARPE los datos relevados hasta la mañana del 25 de diciembre, se entrevistó a 180 conductores durante los controles, se labraron 45 actas de infracción y 36 de ellas correspondieron a alcoholemias positivas. Además, se procedió a la radiación de 40 vehículos. De este modo, ya se superaron las 34 alcoholemias positivas detectadas durante la Navidad del año pasado, aunque Díaz aclaró que el balance aún no es definitivo.

Pese al aumento en los test de alcoholemia positivos, los siniestros viales fueron menores durante el período analizado. De acuerdo con el informe oficial, se registraron colisiones con daños materiales y algunas lesiones leves, sin víctimas fatales. “El hecho de mayor relevancia ocurrió en Zonda, con la participación de motos y bicicletas, pero no hubo heridos de gravedad”, precisó Díaz.

Díaz explicó que los resultados están directamente vinculados al mayor despliegue policial dispuesto para estas fiestas, con más personal en calles y rutas en comparación con 2024. “El incremento en la detección de infracciones responde a una mayor presencia preventiva y a controles sostenidos en distintos puntos de la provincia”, señaló el funcionario.

Desde la Policía de San Juan indicaron que los controles continuarán hasta la noche del 25 de diciembre y remarcaron la importancia de los operativos preventivos para reducir riesgos en una de las fechas con mayor circulación vehicular del año.

San Juan lideró el ranking de alcoholemia positiva

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó al menos 97 conductores alcoholizados durante la Nochebuena, en controles realizados en distintos puntos del país. Entre los casos de mayor magnitud se registró el de un automovilista de Caucete, San Juan, que arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los valores más altos informados por el organismo.