La situación de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento quedó expuesta tras la difusión de un comunicado en el que se informó que no pudieron asistir a una vecina de Los Berros por no contar con movilidades. El hecho reavivó un reclamo que, según advierten desde la institución, se viene realizando desde hace meses y que apunta a la falta de respuestas concretas por parte del municipio, pese a una serie de compromisos asumidos que nunca terminaron de materializarse.

El presidente de la institución, Matías Ottenhsimer, explicó a DIARIO HUARPE que la actual comisión directiva asumió a mediados de año y se encontró con un cuartel con más de doce años de vida, pero sin avances estructurales significativos. “Nos encontramos con una institución que tiene trayectoria, pero que tristemente nunca logró concretar algo importante en materia de equipamiento”, sostuvo, al señalar que una de las primeras decisiones fue iniciar gestiones para conseguir una unidad operativa que permita responder de manera adecuada a emergencias.

Según detalló, desde que asumieron comenzaron a realizar trámites para acceder a una camioneta de ataque rápido, un camión cisterna o una autobomba. “Sin movilidad es imposible prestar un servicio acorde a lo que la comunidad necesita”, afirmó. En ese proceso, indicaron que detectaron que el municipio cuenta con un camión Mercedes Benz preparado como unidad forestal, identificado como vehículo de bomberos, con sirenas y balizas, pero que actualmente es utilizado para otras tareas. “Es una unidad pensada para emergencias que no está cumpliendo ese rol”, explicaron.

El 10 de octubre, representantes del cuartel mantuvieron una reunión con el intendente del departamento, en la que plantearon formalmente la posibilidad de firmar un convenio para que ese vehículo sea cedido al destacamento. “Entendemos que donarlo puede ser complejo, pero propusimos un préstamo mediante un convenio, por el tiempo que el municipio considere”, relataron. Según indicaron, en ese encuentro hubo predisposición y se habló de avanzar con la firma del acuerdo.

Sin embargo, con el paso de las semanas, las definiciones nunca llegaron. “Se nos dijo en varias oportunidades que el convenio se iba a firmar, incluso que sería en noviembre, pero eso no ocurrió”, señalaron. También afirmaron que intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. “No tenemos ni un sí ni un no, y esa falta de definición es lo que nos deja en esta situación crítica”, remarcaron.

La carencia de móviles tuvo consecuencias directas en hechos recientes ocurridos en el departamento. “Hubo un accidente vial grave en el ingreso a Sarmiento y no pudimos llegar a prestar colaboración”, explicó. A eso se sumó el incendio de una vivienda y la aparición de focos de incendios forestales. “El personal asiste como puede, en vehículos particulares, en bicicleta o con la ayuda de vecinos, pero en un incendio estructural eso es claramente insuficiente”, advirtió

Desde el cuartel también expusieron la compleja situación económica que atraviesan. “Pagamos alrededor de 200 mil pesos mensuales de luz y funcionamos en un espacio prestado”, detallaron. Los ingresos provienen casi exclusivamente de las cuotas societarias y de rifas. “Hoy una rifa no alcanza ni para cubrir los gastos básicos, mucho menos para comprar equipamiento”, indicaron. Si bien se gestiona el subsidio nacional, aclararon que esos fondos apenas permitirían adquirir una camioneta usada y comenzar un largo proceso de equipamiento.

En el cierre, remarcaron que el reclamo no tiene fines políticos. “No hacemos política, pedimos ayuda para poder asistir a la comunidad”, señalaron, y aseguraron que continúan realizando gestiones ante distintos organismos para conseguir una unidad.

A su vez, DIARIO HUARPE se comunicó con el municipio de Sarmiento para conocer su postura frente a este reclamo, pero no hubo respuesta.