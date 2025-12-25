Después de las celebraciones de Navidad, muchas personas experimentan pesadez, hinchazón, cansancio o malestar digestivo como consecuencia de los excesos en comidas y bebidas. Especialistas coinciden en que no es necesario recurrir a dietas extremas ni a restricciones severas, sino volver de manera progresiva a hábitos saludables que ayuden al organismo a recuperarse.

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la hidratación. Durante las fiestas suele aumentar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, lo que favorece la deshidratación. Tomar agua en forma regular a lo largo del día contribuye a mejorar la digestión, reducir la hinchazón y favorecer la eliminación de toxinas. También se recomiendan infusiones sin azúcar, como manzanilla o té verde.

En cuanto a la alimentación, se aconseja optar por comidas livianas y equilibradas. Incorporar frutas, verduras, legumbres y cereales integrales aporta fibra, vitaminas y minerales que ayudan a regular el tránsito intestinal y aliviar el sistema digestivo. A la par, se sugiere disminuir por algunos días el consumo de frituras, embutidos, productos ultraprocesados y azúcares.

La actividad física también cumple un rol clave en la recuperación. No es necesario realizar entrenamientos intensos: caminar, andar en bicicleta o hacer ejercicios suaves permite reactivar la circulación, mejorar el metabolismo y disminuir la sensación de pesadez. El movimiento progresivo resulta más efectivo que forzar el cuerpo tras varios días de inactividad.

El descanso es otro aspecto fundamental. Las fiestas suelen alterar los horarios de sueño, lo que impacta en el bienestar general. Dormir entre siete y ocho horas por noche favorece la recuperación del cuerpo, ayuda a regular el apetito y mejora el estado de ánimo.

Por último, especialistas advierten sobre evitar dietas extremas o planes “detox” rápidos. El organismo necesita nutrientes para funcionar correctamente y recuperarse. Mantener el equilibrio, la constancia y la paciencia es la estrategia más efectiva para dejar atrás los excesos y encarar el cierre del año con mayor bienestar.