Desamparados y Peñarol ya conocen con quien debutan

Finalmente los dos equipos sanjuaninos que participarán del Torneo Federal A, conocieron este miércoles en la tarde el fixture oficial del campeonato que comenzará el fin de semana del 1 de septiembre.

Recordemos que la Etapa Clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos a dos ruedas divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno.

Luego de un largo debate entre los dirigentes, se tomó la decisión por mayoría que los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los 6 primeros de cada zona jugarán entre si a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (Total 2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local mas que el resto.

Por otro lado los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 ultimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas.

ZONA "B" - ETAPA CLASIFICATORIA

CIPOLLETTI - LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA SOL DE MAYO - LIGA RIONEGRINA DE FÚTBOL DEP. MADRYN - LIGA DE FÚTBOL DEL V. DE CHUBUT CAMIONEROS - LIGA LUJANENSE DE FÚTBOL CIRCULO DEPORTIVO - LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL VILLA MITRE - LIGA DEL SUR OLIMPO - LIGA DEL SUR SANSINENA - LIGA DEL SUR FERROCARRIL OESTE - LIGA PAMPEANA DE FÚTBOL FERROCARRIL OESTE - LIGA PAMPEANA DE FÚTBOL HURACÁN L. H. - LIGA MENDOCINA DE FÚTBOL DEP. MAIPÚ - LIGA MENDOCINA DE FÚTBOL SP. DESAMPARADOS - LIGA SANJUANINA DE FÚTBOL SP. PEÑAROL - LIGA SANJUANINA DE FÚTBOL SP. ESTUDIANTES - LIGA SANLUISEÑA DE FÚTBOL JUVENTUD UNIDA UNIV. - LIGA SANLUISEÑA DE FÚTBOL

1ra. fecha - 01/09/19

SASINENA vs. DESAMPARADOS

HURACAN L.H. vs. J.U. UNIVERSITARIO

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

ESTUDIANTES vs. VILLA MITRE

SP. PEÑAROL vs. DEP. MAIPU

FERROCARRIL O. vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SOL DE MAYO



2da. fecha - 08/09/19

CIPOLLETTI vs. SP. PEÑAROL

DEP. MAIPU vs. ESTUDIANTES

VILLA MITRE vs. DEP. MADRYN

CAMIONEROS vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. HURACAN L.H.

J.U. UNIVERSITARIO vs. SASINENA

DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

LIBRE: FERROCARRIL O.



3ra. fecha - 15/09/19

SOL DE MAYO vs. J.U. UNIVERSITARIO

SASINENA vs. CIRCULO DEP.

HURACAN L.H. vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

DEP. MADRYN vs. DEP. MAIPU

ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

SP. PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: DESAMPARADOS



4ta. fecha - 22/09/19

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. DEP. MADRYN

DEP. MAIPU vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. HURACAN L.H.

CAMIONEROS vs. SASINENA

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

J.U. UNIVERSITARIO vs. DESAMPARADOS

LIBRE: SP. PEÑAROL



5ta. fecha - 29/09/19

DESAMPARADOS vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

SASINENA vs. VILLA MITRE

HURACAN L.H. vs. DEP. MAIPU

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

DEP. MADRYN vs. FERROCARRIL O.

ESTUDIANTES vs. SP. PEÑAROL

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO



6ta. fecha - 06/10/19

SP. PEÑAROL vs. DEP. MADRYN

FERROCARRIL O. vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. HURACAN L.H.

DEP. MAIPU vs. SASINENA

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. DESAMPARADOS

CIRCULO DEP. vs. J.U. UNIVERSITARIO

LIBRE: ESTUDIANTES



7ma. fecha - 13/10/19

J.U. UNIVERSITARIO vs. CAMIONEROS

DESAMPARADOS vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. DEP. MAIPU

SASINENA vs. CIPOLLETTI

HURACAN L.H. vs. FERROCARRIL O.

OLIMPO vs. SP. PEÑAROL

DEP. MADRYN vs. ESTUDIANTES

LIBRE: CIRCULO DEP.



8va. fecha - Sábado 19/10/19

ESTUDIANTES vs. OLIMPO

SP. PEÑAROL vs. HURACAN L.H.

FERROCARRIL O. vs. SASINENA

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

DEP. MAIPU vs. DESAMPARADOS

VILLA MITRE vs. J.U. UNIVERSITARIO

CAMIONEROS vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: DEP. MADRYN

9na. fecha - Jueves 24/10/19

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

J.U. UNIVERSITARIO vs. DEP. MAIPU

DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. FERROCARRIL O.

SASINENA vs. SP. PEÑAROL

HURACAN L.H. vs. ESTUDIANTES

OLIMPO vs. DEP. MADRYN

LIBRE: CAMIONEROS



10ma. fecha - 03/11/19

DEP. MADRYN vs. HURACAN L.H.

ESTUDIANTES vs. SASINENA

SP. PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

FERROCARRIL O. vs. DESAMPARADOS

CIPOLLETTI vs. J.U. UNIVERSITARIO

DEP. MAIPU vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. CAMIONEROS

LIBRE: OLIMPO



11ra. fecha - 10/11/19

CAMIONEROS vs. DEP. MAIPU

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

J.U. UNIVERSITARIO vs. FERROCARRIL O.

DESAMPARADOS vs. SP. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. ESTUDIANTES

SASINENA vs. DEP. MADRYN

HURACAN L.H. vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE

12da. fecha - 17/11/19

OLIMPO vs. SASINENA

DEP. MADRYN vs. SOL DE MAYO

ESTUDIANTES vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL vs. J.U. UNIVERSITARIO

FERROCARRIL O. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

DEP. MAIPU vs. VILLA MITRE

LIBRE: HURACAN L.H.



13ra. fecha - 24/11/19

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. FERROCARRIL O.

CIRCULO DEP. vs. SP. PEÑAROL

J.U. UNIVERSITARIO vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. DEP. MADRYN

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

SASINENA vs. HURACAN L.H.

LIBRE: DEP. MAIPU



14ta. fecha - 01/12/19

HURACAN L.H. vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. DESAMPARADOS

DEP. MADRYN vs. J.U. UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES vs. CIRCULO DEP.

SP. PEÑAROL vs. CAMIONEROS

FERROCARRIL O. vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. DEP. MAIPU

LIBRE: SASINENA



15ta. fecha - 07/12/19

DEP. MAIPU vs. FERROCARRIL O.

VILLA MITRE vs. SP. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. ESTUDIANTES

CIRCULO DEP. vs. DEP. MADRYN

J.U. UNIVERSITARIO vs. OLIMPO

DESAMPARADOS vs. HURACAN L.H.

SOL DE MAYO vs. SASINENA

LIBRE: CIPOLLETTI

16ta. fecha - 26/01/20

DESAMPARADOS vs. SASINENA

J.U. UNIVERSITARIO vs. HURACAN L.H.

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

CAMIONEROS vs. DEP. MADRYN

VILLA MITRE vs. ESTUDIANTES

DEP. MAIPU vs. SP. PEÑAROL

CIPOLLETTI vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: SOL DE MAYO



17ma. fecha - 02/02/20

SP. PEÑAROL vs. CIPOLLETTI

ESTUDIANTES vs. DEP. MAIPU

DEP. MADRYN vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. CAMIONEROS

HURACAN L.H. vs. CIRCULO DEP.

SASINENA vs. J.U. UNIVERSITARIO

SOL DE MAYO vs. DESAMPARADOS

LIBRE: FERROCARRIL O.



18va. fecha - 09/02/20

J.U. UNIVERSITARIO vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. SASINENA

CAMIONEROS vs. HURACAN L.H.

VILLA MITRE vs. OLIMPO

DEP. MAIPU vs. DEP. MADRYN

CIPOLLETTI vs. ESTUDIANTES

FERROCARRIL O. vs. SP. PEÑAROL

LIBRE: DESAMPARADOS



19na. fecha - 16/02/20

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

DEP. MADRYN vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. DEP. MAIPU

HURACAN L.H. vs. VILLA MITRE

SASINENA vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

DESAMPARADOS vs. J.U. UNIVERSITARIO

LIBRE: SP. PEÑAROL



20ma. fecha - 23/02/20

CIRCULO DEP. vs. DESAMPARADOS

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. SASINENA

DEP. MAIPU vs. HURACAN L.H.

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

FERROCARRIL O. vs. DEP. MADRYN

SP. PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO



21ra. fecha - 01/03/20

DEP. MADRYN vs. SP. PEÑAROL

OLIMPO vs. FERROCARRIL O.

HURACAN L.H. vs. CIPOLLETTI

SASINENA vs. DEP. MAIPU

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

DESAMPARADOS vs. CAMIONEROS

J.U. UNIVERSITARIO vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: ESTUDIANTES



22da. fecha - 07/03/20

CAMIONEROS vs. J.U. UNIVERSITARIO

VILLA MITRE vs. DESAMPARADOS

DEP. MAIPU vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. SASINENA

FERROCARRIL O. vs. HURACAN L.H.

SP. PEÑAROL vs. OLIMPO

ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN

LIBRE: CIRCULO DEP.



23ra. fecha - 15/03/20

OLIMPO vs. ESTUDIANTES

HURACAN L.H. vs. SP. PEÑAROL

SASINENA vs. FERROCARRIL O.

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

DESAMPARADOS vs. DEP. MAIPU

J.U. UNIVERSITARIO vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. CAMIONEROS

LIBRE: DEP. MADRYN

24ta. fecha - 22/03/20

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

DEP. MAIPU vs. J.U. UNIVERSITARIO

CIPOLLETTI vs. DESAMPARADOS

FERROCARRIL O. vs. SOL DE MAYO

SP. PEÑAROL vs. SASINENA

ESTUDIANTES vs. HURACAN L.H.

DEP. MADRYN vs. OLIMPO

LIBRE: CAMIONEROS



25ta. fecha - 29/03/20

HURACAN L.H. vs. DEP. MADRYN

SASINENA vs. ESTUDIANTES

SOL DE MAYO vs. SP. PEÑAROL

DESAMPARADOS vs. FERROCARRIL O.

J.U. UNIVERSITARIO vs. CIPOLLETTI

CIRCULO DEP. vs. DEP. MAIPU

CAMIONEROS vs. VILLA MITRE

LIBRE: OLIMPO



26ta. fecha - 05/04/20

DEP. MAIPU vs. CAMIONEROS

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

FERROCARRIL O. vs. J.U. UNIVERSITARIO

SP. PEÑAROL vs. DESAMPARADOS

ESTUDIANTES vs. SOL DE MAYO

DEP. MADRYN vs. SASINENA

OLIMPO vs. HURACAN L.H.

LIBRE: VILLA MITRE



27ma. fecha - 12/04/20

SASINENA vs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. DEP. MADRYN

DESAMPARADOS vs. ESTUDIANTES

J.U. UNIVERSITARIO vs. SP. PEÑAROL

CIRCULO DEP. vs. FERROCARRIL O.

CAMIONEROS vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. DEP. MAIPU

LIBRE: HURACAN L.H.



28va. fecha - 19/04/20

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

FERROCARRIL O. vs. CAMIONEROS

SP. PEÑAROL vs. CIRCULO DEP.

ESTUDIANTES vs. J.U. UNIVERSITARIO

DEP. MADRYN vs. DESAMPARADOS

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

HURACAN L.H. vs. SASINENA

LIBRE: DEP. MAIPU



29na. fecha - 26/04/20

SOL DE MAYO vs. HURACAN L.H.

DESAMPARADOS vs. OLIMPO

J.U. UNIVERSITARIO vs. DEP. MADRYN

CIRCULO DEP. vs. ESTUDIANTES

CAMIONEROS vs. SP. PEÑAROL

VILLA MITRE vs. FERROCARRIL O.

DEP. MAIPU vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SASINENA



30ma. fecha - 03/05/20

FERROCARRIL O. vs. DEP. MAIPU

SP. PEÑAROL vs. VILLA MITRE

ESTUDIANTES vs. CAMIONEROS

DEP. MADRYN vs. CIRCULO DEP.

OLIMPO vs. J.U. UNIVERSITARIO

HURACAN L.H. vs. DESAMPARADOS

SASINENA vs. SOL DE MAYO

LIBRE: CIPOLLETTI

ETAPA FINAL

Los 6 primeros de cada zona jugarán entre si a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (Total 2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local mas que el resto.

DESCENSO

Por otro lado los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 ultimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas.