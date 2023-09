Hace seis días desapareció Jorge Carrizo de 40 años, un puestero conocido como "El Gaucho" que fue visto por última vez en un puesto en Ullum. Las autoridades dispusieron un operativo para buscar a Carrizo en el campo, además la UFI ya comenzó a revisar cámaras de seguridad y buscan en un canal que corre cerca de la zona.

Carrizo fue visto por última vez el sábado pasado en el puesto Aguas de las Chilcas, más conocido como "Don Edulio", que se ubica a unos 15 kilómetros de la villa cabecera de Ullum. Este tramo incluye unos siete kilómetros pavimentados y otros ocho que se deben recorrer en una huella sin pavimento.

En contacto con DIARIO HUARPE, el fiscal Adrián Riveros explicó que Carrizo estaba en el puesto con su padre y en un momento dado decidió "bajar" desde el puesto a su casa porque se sentía mal.

El problema es que el hombre no llegó a su casa y la familia puso la denuncia el martes pasado. Ahí se comenzó con un operativo que, de a poco, fue creciendo en la cantidad de especialistas que se abocaron a la búsqueda.

Riveros manifestó que a Carrizo lo están buscando unos 50 profesionales de la División Canes de la Policía Federal y de la Policía de San Juan, a estos grupos se suman baqueanos de la zona y policías de la comisaría que tiene jurisdicción en la zona.

En medio de esta investigación, el fiscal dijo que él ordenó el secuestro del material que grabó una cámara de seguridad. Es que una mujer contó que a ella le pareció ver a Carrizo hace pocos días en horario de noche. Los investigadores de la UFI revisaron la grabación, pero no encontraron imágenes del puestero en este material.

A esto se suma que en las últimas horas la UFI pidió a Hidráulica que corte el flujo de agua en el Canal Céspedes. Si bien no tienen datos firmes que los lleven a pensar que Carrizo haya podido caer a este cauce, los investigadores dispusieron hacer esto para permitir que los especialistas peinen la zona para descartar que el puestero esté allí.

Qué pasó

Alfredo Carrizo, hermano del desaparecido, contó en radio Estación Claridad que el hombre salió con su padre a pastorear los animales. Agregó que el viernes pasado Jorge comenzó a sentirse mal, por eso su padre le recomendó que "bajara" del puesto y se fuera a su casa para que lo vea un médico.

"Mi papá notó que Jorge tenía fiebre y que no estaba nada bien. Al principio no quería bajar porque el lunes bajaban los dos para ir a cobrar el martes", aseguró Alfredo.

Finalmente, el sábado en la tarde el padre le ordenó a Jorge que se fuera a casa. En el atardecer del sábado, Jorge le dijo a su papá que iba a volverse caminando porque no tenía pasturas para el caballo y prefería dejarlo descansar en el puesto. Fue así que emprendió el camino a su casa, pero nunca llegó.

Alfredo contó que hace más de 20 años que su hermano recorre el camino desde el puesto a su casa. "Él conoce y ha bajado un montón de veces, tanto a caballo como caminando. Por la fiebre estaba desorientado y creemos que por eso de puede haber perdido", opinó.

Si bien la zona en la que se perdió hay señal de celular, el hombre no tenía teléfono por lo que no se sabe nada de él desde el sábado. A esto se sumó que el padre de Jorge bajó el martes a su casa y se encontró con que no estaba y recién allí dieron aviso a las autoridades que iniciaron el operativo de búsqueda.