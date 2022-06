"Desterrados": el libro que revela el impacto social que causó el Dique de Ullum

La construcción del dique fue un antes y un después para Ullum. El pueblo de Las Lomas, ubicado en el lugar donde se construyó el embalse, tuvo que ser trasladado y cientos de familias cambiaron su vida. Daniel Valenzuela escribió un libro con relatos que cuentan cómo fue el destierro de esas familias.

"Desterrados" es un libro que saldrá a la luz el 24 de junio y trata un tema poco difundido en los manuales de historia: el impacto social de la construcción del Dique de Ullum. Para esto, su autor realizó una serie de entrevistas desde el año 2002, que reúnen la historia de la antigua comunidad de Las Lomas. “Tenía una revista en ese momento y con el tiempo empecé a hacer reportajes a la gente que vivía en el pueblo, como por ejemplo el llavero, el mecánico, el carrero”, dijo Valenzuela.

El autor visibiliza en su obra el impacto social que tuvo la construcción del dique de Ullum. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Luego conoció a Carlos Graffigna, propietario de la bodega localizada en Las Lomas, quien le donó fotos de las épocas de prosperidad del pueblo. A través de esta información recolectada pudo tejer la publicación, que es la primera que relata una parte de la historia de Ullum.

Valenzuela explicó que donde se encuentra actualmente el dique estaba Las Lomas, un poblado que contaba con varias fincas, casas, una escuela y una bodega que era de la familia Graffigna. Sus habitantes vivían de la agroindustria. “Era una zona fructífera, se cultivaba hasta grapas, cañas, damasco y se elaboraban vinos de excelente calidad”, comentó Valenzuela. De esta manera, definió a Las Lomas como un vergel que tenía las mejores tierras fértiles del departamento.

Allí nació la radiofonía sanjuanina con las primeras transmisiones desde la propiedad de los Graffigna, quienes habían logrado conseguir los aparatos para realizar las emisiones. “Tenían hasta radio. Compraron los primeros equipos y los manejaba Carlos Graffigna”, comentó

Primeros equipos de radio, de izquierda a derecha Andrés Cortéz, llavero, Carlos hijo y padre, luego Villarroel mecánico de la bodega, luego técnico de radio. Foto: familia Graffigna

Cuando empezó la construcción del embalse en la década del '70, toda esa gente tuvo que trasladarse a otro lugar y el Gobierno en ese entonces les dio una vivienda en el actual barrio Dique, de acuerdo a lo que contó el escritor. “Es una herida que sigue abierta. El destierro es algo terrible que le puede suceder a alguna persona. Fue una iniciativa de la dictadura para lavar su imagen con la obra pública”, expresó.

“Le dieron una casa a esa gente, pero no tenían trabajo y tampoco dinero para pagar la vivienda. Para colmo estaba la crisis de la dictadura y fue tremendo”, manifestó. En consecuencia, la vida de esos habitantes cambió bruscamente. Valenzuela señaló que muchos al perder sus fuentes laborales cayeron en una depresión y se suicidaron. El autor manifestó que en esa época las familias era muy numerosos y costaba mantenerlas.

Primera bodega hechas con adobones 1912. Foto: familia Graffigna

Como muchos niños no podían alimentarse por la difícil situación, empezaron a organizarse los primeros comedores de la provincia. Allí nacieron estos sitios que actualmente son tan comunes en los barrios vulnerables. “Los dueños de las fincas colaboraban y hacían los comedores. Después lo tomó el gobierno. Al final el dique no le sirvió al pueblo”, comentó. Declaró que los clubes que están a las orillas no tributan en el municipio y recién con la construcción del dique Punta Negra la gente empezó a pasar por las zonas urbanas del Ullum.

Sin duda, hubo un antes y después luego del levantamiento de la represa. Desde aquel momento, la historia volvió a empezar para la gente de Las Lomas y los recuerdos de antaño quedarán plasmados en “Desterrados”.

Mujeres ulluneras, limpiando las calles. Foto: familia Graffigna