Vialidad informa el estado de las rutas tras las tormentas: cortes y precauciones

Tras las nuevas tormentas registradas en diversos puntos de la provincia de San Juan, la Dirección Provincial de Vialidad informó sobre el estado actual de las rutas, indicando que varias presentan serias afectaciones. Debido a la presencia de socavones, hundimientos, material de arrastre y equipos trabajando en la calzada, algunas vías se encuentran completamente intransitables, mientras que otras permiten el paso únicamente con extrema precaución. Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y extremar las precauciones en las zonas afectadas.

Rutas intransitables

Tres rutas provinciales permanecen cerradas al tránsito. En el departamento Valle Fértil, el Camino a Sierra de Elizondo está intransitable debido a socavones y acumulación de material arrastrado por las lluvias. En Iglesia, la RP 479 hacia El Carrizal también se encuentra bloqueada por la bajada de material. La situación más crítica se registra en Pocito, donde la RP 159, en el tramo Calle 6 a RP 64 (Chacabuco al Este), está cerrada tras el hundimiento de la losa de un puente. Para este último caso, se dispuso un desvío alternativo por la RP 155, a través de calle Chacabuco, para luego retomar la RP 159.

Publicidad

Circulación con precaución y desvíos

La mayoría de las rutas afectadas permanecen abiertas pero requieren que los conductores circulen con máxima atención. En Ullum, la RP 54 está intransitable, pero se habilitó un desvío en el kilómetro 11 hacia la RP 60, que conduce a Villa Ibáñez con precaución. Asimismo, la RP 436 en el mismo departamento presenta varios tramos transitables, aunque con presencia de badenes, material de arrastre seco, niebla leve y viento.

Rutas con circulación restringida y trabajos en curso

Numerosas rutas se mantienen transitables pero con restricciones debido a daños y por la presencia de maquinaria realizando tareas de reparación. En Valle Fértil, la RP 529 hacia Ischigualasto es transitable solo hasta la Tercera Estación (Cancha de Bochas). Los caminos a Sierras de Riveros y Sierras de Chávez también permiten el paso con precaución, con equipos de la empresa BRIG trabajando en el lugar.

En Iglesia, la RP 430 desde Angualasto al Parque Nacional San Guillermo está habilitada con precaución y con equipos en labor. La RP 436 en el tramo El Colorado–ingreso a Iglesia solo permite el tránsito a baja velocidad por un baipás habilitado.

Otras rutas en condiciones similares son la RP 406 en Calingasta (badén de Ansilta en Tamberías), la RP 116 en Sarmiento (badén de calle Mendoza Vieja) y la RP 456 en Jáchal (Huerta de Huachi), todas transitables con precaución y, en algunos casos, con personal realizando tareas.

Publicidad

Desde Vialidad Provincial se reiteró que el resto de la red vial provincial se encuentra transitable con precaución y se instó a los ciudadanos a consultar los reportes oficiales antes de viajar, dada la dinámica de la situación climática y las tareas de reparación en curso.