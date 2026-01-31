En solidaridad con productores y por el alerta, Rawson cancela su fin de semana gaucho

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson informó la suspensión de todas las actividades previstas para este fin de semana, decisión tomada en consideración al alerta meteorológico vigente y en solidaridad con los productores agrícolas locales, quienes han sufrido graves daños debido a las recientes caídas de granizo.

Entre los eventos afectados se encuentra la XIII Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, organizada por la Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera y fiscalizada por la Federación Gaucha Sanjuanina. La misma estaba programada para iniciarse este sábado a las 17 horas. Asimismo, queda suspendida la última jornada de Las Peñitas Medaneras, que tendría lugar a partir de las 21 horas en el Predio Gaucho José Dolores. Esta actividad era organizada por las instituciones del Médano de Oro con el apoyo de la comuna.

La medida municipal busca priorizar la seguridad de la comunidad ante las adversas condiciones climáticas pronosticadas, al mismo tiempo que expresa un gesto de acompañamiento hacia el sector agropecuario, uno de los pilares económicos de la región, que se encuentra evaluando significativas pérdidas materiales a causa del temporal.

Desde el gobierno local se agradeció la comprensión de los vecinos y de las instituciones involucradas, y se reiteró el apoyo a las familias productoras afectadas por esta contingencia. La suspensión se enmarca en un criterio de prevención y responsabilidad social, anteponiendo el bienestar colectivo y el respaldo a quienes enfrentan las consecuencias directas de los fenómenos climáticos severos.