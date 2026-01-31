Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Un importante robo de materiales de construcción se registró en el barrio Villicum, ubicado en el departamento Albardón. Delincuentes sustrajeron más de un centenar de bombas de agua y varios sanitarios de un depósito perteneciente a la obra del complejo habitacional, que se encuentra a cargo de la empresa Terusi Construcciones. El hecho, que ocasionó un perjuicio económico estimado en millones de pesos, fue denunciado en la jornada del viernes 30 de enero.

El robo salió a la luz cuando un responsable de la empresa constructora acudió al depósito y constató la ausencia del material. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades policiales. El complejo Villicum, que consta de 137 viviendas y se ubica en las inmediaciones de las calles Buenos Aires y Tucumán, se vio así afectado por un hecho delictivo que impacta directamente en el desarrollo de la obra.

Según la denuncia presentada, los elementos sustraídos superan la centena en el caso de las bombas de agua, a lo que se suman varios sanitarios. Si bien no se precisó el valor unitario de cada ítem robado, las primeras estimaciones indican que el perjuicio económico para la empresa es de magnitud considerable.

La Comisaría 18ª tomó intervención en el caso y dio inicio a las actuaciones correspondientes. La investigación se lleva adelante bajo la dirección del fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) especializada en Delitos contra la Propiedad.