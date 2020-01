Desarrollo Productivo acuerda que los productos estén vigentes de forma continua en Precios Cuidados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Desarrollo Productivo trabajará hasta última hora de hoy para definir con empresas y supermercados los bienes que se incorporarán al programa de Precios Cuidado, dado que deberán estar vigentes de forma continua.



"Queremos que estas ofertas estén disponibles; no solo que se hagan efectivas (al momento de la presentación del programa) sino que también estén de manera continua”, dijeron fuentes de esa cartera consultadas por Télam.



El programa vigente pactado durante el gobierno anterior vence mañana y por ello las reuniones iniciadas la semana pasada para trabajar en el nuevo listado que, se estima, estará conformado por unos 300 productos de distintos rubros.



A diferencia de las versiones previas, el programa actual incluirá productos de primeras marcas, que habían dejado lugar a la inclusión de segundas y terceras.



La negociación del nuevo listado fue encarada días atrás por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con la propuesta de que el nuevo listado funcione como una referencia de precios para el resto de los productos.



Así lo indicó Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, en una entrevista al diario Página/12, donde apuntó que este nuevo plan busca definir "precios de referencia y ayudar a los consumidores a tener precios más accesibles" en las góndolas.



Desde el sector sindical, el secretario de ATE, Hugo Godoy, advirtió hoy que las compañías hicieron un “colchón de precios” en diciembre y pidió al Gobierno “tener una actitud más activa para ponerle límite a este accionar empresarial”.



“La inflación de este año no va a ser menor al 40%”, advirtió Godoy en declaraciones al programa “Salvemos Kamchatka” por FM La Patriada.



El dirigente gremial explicó que “después de las elecciones las empresas hicieron un colchón de aumentos injustificados” y ante eso “el Gobierno debe tener una actitud más activa para ponerle límite a este accionar empresarial”.



En esta línea, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispondrá de una aplicación para teléfonos celulares que le permitirá a los consumidores escanear el producto, corroborar el precio y hacer la denuncia en caso de algún error.



La aplicación en los celulares ofrecerá también de una lista dinámica con todos los productos de la canasta de Precios Cuidados, ya que a lo largo del tiempo de vigencia la misma podrá sufrir cambios sólo si son autorizados por la secretaría de Comercio Interior.



Así, las firmas participantes no podrán quitar y poner productos en el listado de los Precios Cuidados cuando quieran, sino que previamente deben acordarlo con el área que conduce Español.



El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó que el Gobierno está "preocupado" por la inflación y "la política de precios es muy importante".



Este programa Precios Cuidados fue lanzado por primera vez en 2014, cuando el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estaba a cargo del Ministerio de Economía nacional acompañado por Augusto Costa (hoy ministro de Producción provincial) al frente de la Secretaría que hoy ocupa Español.