Descalzo cree que robo a la hija de su pareja fue "al voleo" y que los ladrones eran "profesionales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, dijo hoy que cree que el asalto a la hija de su mujer fue "al voleo" y consideró que los delincuentes eran "profesionales", ya que llevaban armas de todo tipo y emplearon un auto de apoyo.



"Todo es materia de investigación pero pareciera que el robo fue al voleo", dijo esta mañana a la prensa el jefe comunal desde la puerta de su casa de Parque Leloir.



Descalzo dio detalles del episodio ocurrido la noche del pasado miércoles, cuando su hijastra Camila Luz Telli (33) y una compañera de la facultad regresaban a sus casas a bordo de la camioneta Jeep Renegade de la primera y fueron interceptadas por delincuentes.



El jefe comunal explicó que en ese momento tres personas se subieron a rodado de Camila, las obligaron a tirarse en el piso y las pasearon mientras las interrogaban.



"Fueron entre 20 y 30 minutos, la interrogaron y la trajeron para mi casa, se habla de revólveres, pistolas, coches de apoyo, evidentemente eran profesionales y estaban fuertemente armados", relató Descalzo.



Al llegar a la vivienda, los asaltantes "las bajaron con armas en la cabeza. Ella (Camila) se puso nerviosa, a llorar y estaba preocupada por su la mamá, mi esposa, que estaba presente y tiene un marcapasos", detalló el intendente.



Tras resaltar que casos como estos le pueden suceder a "cualquier vecino" y de reclamar una "política de seguridad integral", Descalzo dijo que aparentemente los delincuentes desconocían que la víctima era integrante de su familia.



El jefe comunal dijo que si bien en su domicilio hay cámaras de seguridad y los movimientos de los delincuentes quedaron registrados, aclaró que los tres llevaban gorros y tenían sus rostros semicubiertos, motivo por el cual no se los ve bien.



Descalzo explicó que se enteró de lo sucedido cuando llegaba a su casa y vio pasar el auto de Camila a alta velocidad y conducido por otra persona. "Ahí me di cuenta que nos habían robado", expresó.



También contó que al iniciarse el asalto los delincuentes se descartaron del celular de las víctimas y que el de la hija de su mujer fue hallado por un vecino que luego se lo devolvió.



Sobre la secuencia del robo en su casa, el intendente dijo que "fue todo muy rápido y estuvieron cerca de 15 minutos" y que no golpearon a ninguna de las mujeres, aunque sí "hubo maltrato psicológico".



La banda, que según contó Descalzo se manejó "con experiencia", robó 20.000 pesos, una tablet, una computadora portátil y otros objetos de valor, además de camioneta de Camila, que aún no fue encontrada.



El hecho ocurrió la noche del miércoles último en la esquina de Lorenzo Caro y De La Carreta, de Parque Leloir, donde Camila y su amiga Lucía Somoza (23) fueron interceptadas por tres delincuentes que bajaron de un Peugeot 208.



Tras amenazar a las víctimas, se dirigieron en el auto que ellas tripulaban hacia el domicilio del intendente, ubicado sobre la calle Carlos Reyles al 3300, también en Parque Leloir, donde se encontraba la mujer de Descalzo y madre de Camila, Marta, a quien también redujeron.



El hecho es investigado por la fiscal Gabriela Millán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Descentralizada de Ituzaingó.