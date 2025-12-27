La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un programa de beneficios que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país. Esta iniciativa apunta a aliviar el presupuesto de los adultos mayores mediante rebajas en supermercados, farmacias y comercios adheridos.

Los descuentos alcanzan hasta un 20% en productos de perfumería, limpieza y alimentos, y se aplican de forma automática al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Publicidad

El programa Beneficios Anses funciona sin costo para el Estado, ya que las rebajas son financiadas por los comercios y bancos participantes. Entre los supermercados adheridos se encuentran Carrefour, Coto, Disco, Jumbo y Vea, además de farmacias y ópticas en todo el territorio nacional, abarcando tanto grandes cadenas como pequeños comercios locales.

Los beneficios varían según el banco donde el jubilado o pensionado cobre sus haberes:

Banco Nación: ofrece un reintegro del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000, válido en supermercados como Carrefour, Coto y La Anónima.

Banco Galicia: brinda descuentos de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta, con un tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias.

Banco Supervielle: otorga un 20% de descuento en supermercados los martes, con un tope de $25.000, y un 50% en farmacias, con un límite de $12.000. Además, ofrece 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas y descuentos del 15% en su tienda de Mercado Libre en días específicos.

Adicionalmente, los titulares pueden abrir cuentas remuneradas en Banco Nación (con un saldo máximo de $500.000) o en Banco Galicia (sin tope), que generan rendimientos diarios según las tasas vigentes.

Publicidad

Estos beneficios se activan automáticamente al momento del pago con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación, por lo que los jubilados no necesitan inscribirse ni realizar trámites para acceder a ellos.

El gobierno anunció un aumento para jubilados a partir de enero de 2026, aunque aún no se definió qué sucederá con un posible bono adicional. Por otra parte, quienes presenten la Libreta AUH antes del 31 de diciembre podrán recibir un pago extra, y ANSES realizará un depósito de hasta $334.800 después de Navidad.