La Policía de San Juan se prepara para una renovación clave en su estructura de mando. Según confirmó el jefe de la fuerza, Néstor Álvarez, durante marzo se concretarán los ascensos anuales del personal superior, proceso que definirá una nueva plana mayor y marcará el inicio de una reestructuración en distintas áreas operativas y administrativas.

“El trabajo de la Junta de Calificaciones finalizó en diciembre y actualmente se realizan los controles finales. Está previsto que los ascensos se concreten en marzo, aunque aún no hay una fecha determinada”, explicó Álvarez a DIARIO HUARPE. En ese movimiento se designarán doce nuevos generales, entre quienes se elegirá al próximo subjefe de la institución.

El recambio en la conducción tendrá un efecto en cadena dentro del organigrama. “La promoción del personal superior genera vacantes en los niveles inferiores, por lo que los ascensos alcanzan a todos los grados, cuerpos y escalafones de la institución”, señaló el jefe policial. Este proceso impactará tanto en áreas operativas como administrativas.

La renovación también implicará cambios en las dependencias territoriales. “La designación de nuevos jefes, comisarios y comisarios inspectores produce una reestructuración en las distintas jurisdicciones y unidades policiales”, indicó Álvarez. Las modificaciones en comisarías y divisiones se definirán luego de la confirmación formal de los ascensos.

Si bien el movimiento principal está previsto para marzo, la reorganización completa podría extenderse en el tiempo. “Primero se concretan los ascensos y, posteriormente, se analiza la reubicación del personal y la reorganización de las dependencias”, precisó el funcionario.

Balance del inicio del año

En paralelo al proceso interno, la conducción policial destacó los resultados en materia preventiva durante los primeros meses del año. “El año pasado cerró con una reducción en los delitos contra la propiedad, conforme a nuestros registros, y en este inicio de año se mantiene la misma intensidad de trabajo en la calle”, afirmó Álvarez.

Entre enero y febrero se registraron más de 300 hechos en flagrancia, lo que, según la jefatura, refleja presencia policial activa. “En enero los números se mantuvieron similares al mismo período del año anterior y en febrero se observa una leve baja en la cantidad de hechos”, detalló.

Respecto de la distribución de los delitos, el jefe policial indicó que los casos se reparten entre la vía pública y los domicilios particulares o comercios. “Existe un equilibrio en las modalidades y el Gran San Juan continúa concentrando la mayor cantidad de denuncias, especialmente en los departamentos más poblados”, concluyó.