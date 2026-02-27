El mundo del espectáculo se vio sacudido este jueves por la versión de que Graciela Alfano tendría todo listo para incorporarse a Gran Hermano 2026. Según se informó en el programa LAM, la icónica actriz ya habría mantenido conversaciones con el canal, aunque por el momento no existe una confirmación oficial por parte de la producción ni de la propia protagonista. Durante la emisión televisiva, Ángel de Brito confirmó la gestión al señalar que la diva “recibió el llamado de parte de las tres pelotas de Telefe”.

El conductor del ciclo destacó la trayectoria mediática y la capacidad estratégica de la actriz, analizando que su participación podría atraer a “distintas generaciones” de espectadores.

Publicidad

Respecto al posible desempeño de Alfano dentro de la casa, De Brito fue tajante al vaticinar un éxito total: “Yo creo que Alfano entra y llega a la final. Camino directo, para mí no hay chance”. En coincidencia con esta visión, la periodista Pilar Smith opinó que la presencia de la rubia “daría muchísimo contenido”, incluso superando el impacto de figuras como Andrea del Boca.

A pesar del entusiasmo generalizado por su fuerte impacto visual y presencia escénica, el debate sumó voces cautas. El panelista Federico Bongiorno planteó reparos sobre lo que implicaría para la actriz la convivencia bajo cámaras las 24 horas y sentenció: “Para mí no va a aceptar”.

Publicidad

Por otro lado, la propia Alfano ya habría mostrado su faceta más incisiva al referirse al posible ingreso de Andrea del Boca al mismo reality, calificando dicha situación con una frase letal: “Es patético”. Con estas versiones circulando, la expectativa crece ante la posibilidad de que una de las máximas figuras del espectáculo argentino modifique por completo la dinámica del juego.