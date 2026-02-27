Futbolista Tara Mae Kirk denuncia acoso por parecido con Megan Fox

Tara Mae Kirk, atacante de 22 años del Peterborough Women, enfrenta una realidad donde su desempeño deportivo ha quedado relegado por su imagen física. Tras fichar por el club en 2022 procedente del Leicester City, su capacidad goleadora en la FA Women’s National League Division One generó un impacto de cinco millones de visualizaciones, pero la conversación digital se desvió hacia su parecido con la actriz Megan Fox.

Sobre esta situación, la futbolista explicó que dicha comparación fue el detonante de una ola de mensajes con tono sexual que terminaron por incomodarla. Según señaló Kirk, las delanteras suelen recibir una atención especial por su protagonismo en los goles, pero en su caso, esa visibilidad se transformó en una situación que trascendía lo futbolístico. Al analizar la dinámica de sus redes, la jugadora reconoció que inicialmente pensó que se trataba de una reacción pasajera; sin embargo, conforme analizó los comentarios, entendió que la atención no era completamente deportiva.

A pesar de recibir mensajes de apoyo, Kirk afirmó que existía una línea que cruzaba hacia el sexismo. Ante esto, reconoció que vivió un proceso de aprendizaje para equilibrar la visibilidad mediática y la protección de su bienestar emocional. La joven fue enfática al señalar que su objetivo sigue siendo crecer profesionalmente y que su nombre esté vinculado a sus logros deportivos, manteniendo la ambición de demostrar que su impacto va más allá de cualquier comparación.