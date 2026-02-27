9 de Julio sumó 174 luces LED y proyecta un nuevo SUM en Fiorito

Junto a los vecinos, la Municipalidad de 9 de Julio concretó la inauguración de 174 luminarias LED en diversos sectores de la localidad de Fiorito. La intervención integral, enmarcada en un plan de mejora para todo el departamento, contempló la renovación total del sistema de alumbrado, el tendido de infraestructura eléctrica, la colocación de nuevos postes y tareas de despeje.

También se realizó poda correctiva del arbolado, limpieza y desmalezamiento de cunetas, además de operativos de higiene urbana con fumigación preventiva para el control de plagas.

Publicidad

Durante la actividad, se colocó la piedra basal del futuro Salón de Usos Múltiples (SUM) de Fiorito, una infraestructura destinada al encuentro y la integración comunitaria. Esta obra se ejecutará mediante administración municipal y cuenta con un plazo estimado de ejecución de 150 días corridos.

Previamente, el municipio ya habilitó obras de nueva iluminación en Villa Cabecera y La Majadita, dentro de un plan que proyecta renovar las luminarias de todo el departamento.

Publicidad

"Una obra cada semana es el objetivo. Paso a paso, visitando distrito por distrito, como lo venimos haciendo. 9 de Julio sigue en marcha, y cuando un departamento se pone en marcha, se nota", aseguró el intendente Daniel Banega durante su discurso.