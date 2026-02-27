Personal ha relanzado oficialmente a "La Llama que Llama" mediante una presentación realizada en Huacalera, Jujuy. Esta decisión fue impulsada por el clamor de los usuarios y la necesidad de generar contenidos digitales cortos.

La nueva serie original consta de ocho capítulos que se emiten exclusivamente a través de la plataforma Flow. Los primeros cuatro episodios están disponibles desde este viernes 27 de febrero, seguidos por dos tandas adicionales programadas para el 5 y 12 de marzo. Con una duración de entre 5 y 20 minutos por entrega, la producción adopta un formato "snack" de consumo fluido.

El proyecto reúne a los creadores artísticos originales, Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, junto a las voces y titiriteros de la campaña iniciada en 1998. La dirección de esta versión renovada estuvo a cargo de Francisco Colombatti, de la productora Landia.

En esta etapa, las historias se centran en el humor, la evolución tecnológica y la convivencia entre generaciones, dejando atrás la premisa inicial de promocionar llamadas de larga distancia. La familia protagonista está integrada por la Llama padre, Llamona, el adolescente Llamiro, el abuelo Viejo y un Bebé.