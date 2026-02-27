El secreto nocturno de Tini Stoessel para despertar con piel radiante

La disciplina nocturna es el pilar que sostiene la imagen fresca de Tini Stoessel tras sus intensas giras, demostrando que “la belleza real no se improvisa a la mañana: se construye la noche anterior”. Para la artista, el foco no es simplemente la cantidad de horas en la cama, pues asegura que “la clave no está en dormir más horas, sino en dormir mejor y preparar la piel y el cuerpo antes de apagar la luz”.

El ritual comienza con una desconexión digital de al menos 30 minutos, reemplazando el celular por música suave o lectura liviana, bajo la premisa de que “dormir mejor empieza por bajar el ritmo mental”. A esto le sigue una limpieza facial profunda e innegociable que incluye desmaquillante suave, limpiador, tónico, sérum reparador y crema nutritiva, aprovechando que “la piel se regenera durante la noche”. La hidratación estratégica se extiende al resto del cuerpo mediante aceites nutritivos o brumas relajantes que mantienen la elasticidad y luminosidad de la piel.

Publicidad

El cuidado capilar también es preventivo, incluyendo un cepillado suave y la aplicación de sérum en puntas, evitando siempre dormir con el cabello húmedo para prevenir el quiebre. En cuanto al entorno, se buscan sábanas suaves, temperatura agradable y espacios despejados, ya que “el desorden visual impacta en la calidad del descanso”. La planificación se completa preparando el outfit o la cartera la noche previa para reducir el estrés matutino, bajo la idea de que “cuando la mañana arranca organizada, el rostro lo refleja”.

Finalmente, priorizar un descanso real de entre 7 y 8 horas impacta directamente en el estado de ánimo y reduce ojeras e inflamación. Como destaca esta rutina de hábitos sostenidos, “el descanso profundo es el mejor tratamiento antiedad que existe” y, en definitiva, “el verdadero glow empieza cuando se apagan las luces”. Este método, que no requiere productos imposibles, se basa en la coherencia y en dedicar un momento propio antes de cerrar el día.