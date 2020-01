Desde el club dicen que "era habitual golpear entre varios a una sola persona"

"Era una práctica habitual golpear entre varios a una sola persona", aseguró esta tarde Marcelo Urra, apoderado legal club Naútico Arsenal Zárate, que decidió suspender a los cuatro jóvenes que aún pertenecían a la institución y que están detenidos por el crimen de Fernando Sosa Báez.

En una entrevista con el canal Todo Noticias, Urra contó que, de los 11 detenidos, cuatro seguían siendo "socios activos" del club de rugby y decidieron suspenderlos.

"Se suspendió a los socios activos. Han pertenecido dos hasta el 2018 y 2019. Hay otros cuatro de los detenidos que siguen en el club y es a los que se suspendió", explicó Urra, que dijo que hechos similares de violencia ya habían sucedido en Zárate.

"Dentro del club no hay sanciones previas existentes para estos chicos", dijo Urra durante la entrevista, y además agregó: "En Zárate, donde todo se sabe, parte de los que están detenidos habían tenido problemas durante otras salidas de noche, en donde era una práctica habitual golpear entre varios a una sola persona. Del grupo de detenidos, varios habían participado en esos episodios en Zárate".

Consultado sobre por qué no se los había suspendido antes, dijo: "En las peleas anteriores [a la de Gesell, donde murió Báez] no se llegó a semejante locura. Tampoco eran todos los fines de semana".

"Hay dos denuncias penales que se están tramitando en el departamento juvenil de Zárate/Campana. Una es de diciembre de 2019 y la otra de 2018. En ambos casos, contra algunos de los que están detenidos hoy en Villa Gesell", aseguró.

"Para nosotros, como institución, es muy difícil poner límites fuera de las instalaciones. Pero dentro del club la violencia no se tolera. Luego de lo ocurrido en Gesell, la Comisión Directiva decidió suspenderlos y esperar la decisión judicial para avanzar con la expulsión", dijo Urra.

En concreto, los suspendidos son: Ciro y Luciano Pertossi, Blas Cinalli y Juan Pedro Guarino, según contó a la agencia Télam Urra.

Sobre los otros detenidos, el abogado aclaró que "Máximo Pablo Thomsen renunció al club el 31 de marzo de 2017 y ahora juega en San Isidro", y que "Ayrton Michael Viollaz, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Alejo Milanesi no pagan su cuota desde hace años, son morosos, por lo tanto no están en la institución". También aclaró que "Franco Matías Benicelli y Pablo Ventura no son socios del club".