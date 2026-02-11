30 personas ya se incorporaron formalmente al Poder Judicial de San Juan. Se trata de 22 auxiliares del escalafón Administrativo y Técnico y ocho ayudantes del escalafón Obrero, Maestranza y Servicios, que comenzaron a desempeñar funciones el pasado 2 de febrero de 2026.

DIARIO HUARPE accedió a la información publicada en la web oficial del Poder Judicial. El Acuerdo General 124/2025 fue publicado el 2 de enero, donde se detallan los nombres de los ingresantes y el alcance de las designaciones dispuestas. Las incorporaciones respondieron a la necesidad de cubrir vacantes vigentes, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del servicio de Justicia en toda la provincia.

El Acuerdo General 124/2025 estableció que las designaciones comenzaban a regir a partir del 2 de febrero de 2026 o desde su notificación, si fuera posterior. A la fecha, los 30 ingresantes ya se encuentran desempeñando funciones en distintas dependencias judiciales de la provincia. Los designados provienen del listado definitivo de aspirantes que aprobaron el concurso realizado en 2022.

Destinos y áreas reforzadas

Los nuevos agentes fueron distribuidos en los fueros Penal, Civil, Familia, Laboral y de Paz. También reforzaron áreas como el Registro Inmobiliario, los Juzgados de Paz departamentales, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Cabe mencionar que, en paralelo a su ingreso, la Corte de Justicia puso en marcha el proceso de inducción y formación integral para las personas incorporadas al servicio de Justicia.

A través de la Dirección de Recursos Humanos, se inició la capacitación con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo de la nueva función y precisar aspectos sobre el funcionamiento institucional y el puesto laboral.

La capacitación se desarrolló en la Sede Académica del Poder Judicial, en el Club Sirio Libanés, y fue encabezada por la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Jorge Lima, con la asistencia del secretario administrativo Javier Vera.

“Ustedes van a trabajar sobre lo más importante que tiene el ser humano, que es su vida, sus derechos y sus garantías, y para eso tienen que posicionarse en un lugar de humanidad. El sistema ayuda, van a aprender herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial, pero lo único que hará la diferencia es lo que ustedes pongan como personas, porque lo mejor que tiene este Poder Judicial es el capital humano”, expresó García Nieto durante la bienvenida.

Por su parte, Olivares Yapur detalló los cambios implementados en la Justicia e instó al trabajo conjunto y al compromiso de quienes se sumaron al Poder Judicial.

Quiénes son los ingresantes

Auxiliares del escalafón Administrativo y Técnico

• Carla Araceli Benegas Oropel

• Florencia Donoso Segura

• Eliana Julieta Gregorutti

• Martín Juncosa Galoviche

• Melisa Malena Lobato Morando

• Florencia Belén Lucero

• Gimena Méndez

• Elisa Gabriela Munizaga Rodríguez

• Sofía Belén Olmos Ene

• Verónica Orellano

• María Milagros Pelayes

• Celina Peña

• Josué Adrián Pérez Armendariz

• Maura Natali Pérez

• Anabelia Romero Buffagni

• Eric Darío Salas

• Julieta Estefanía Sánchez Gasparro

• Ana Paula Solera Lima

• Natalia Soledad Varas Riveros

• Gimena Julieta Varela

• Daniela Inés Varese Cantoni

• Juan Manuel Villena Platero

Ayudantes del escalafón Obrero, Maestranza y Servicios

• Yamila Zoe Alvarez Riveros

• Rosana Mabel Delgado

• Enzo Marcio Dibella Yossa

• Joaquín Alejandro Olivares Cabanay

• María Paz Romero

• Paula Sabrina Ruiz

• Agustín Luciano Sagua

• Juan José Vera Vargas

Dato

Este tipo de designaciones forman parte de un mecanismo habitual. Ocurren todos los años y se originan por jubilaciones, fallecimientos, movimientos internos o por la necesidad de sumar recursos humanos ante la implementación de nuevos sistemas y el crecimiento sostenido de la demanda judicial.