El ex-médico de la Policia Bonaerense, Jorge Antonio Bergés, falleció a los 83 años de edad. Su rol fue clave en el sistema de apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar de 1976. Bergés atendía los partos en los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaban en lo que se conoció como el Circuito Camps.

El genocida gozaba de prisión domiciliaria en su casa en el partido de Quilmes. La noticia fue recibida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, donde se constató que su deceso fue en el sanatorio Urquiza de esa ciudad.

Bergés había ingresado a la fuerza policial en 1964. Su primer destino fue en una comisaría de Avellaneda. Cuando se produjo el Golpe de Estado de 1976, estuvo trabajando en la Dirección General de Investigaciones (DGI), que estaba al mando de Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Para 1984, pasó a depender de la Dirección de Servicios Sociales. Estuvo detenido en los primeros tiempos de la democracia, pero después fue favorecido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Adriana Calvo, primera sobreviviente en testificar en el Juicio a las Juntas de 1985, relató cómo dio a luz a su hija Teresa en un coche que se trasladaba desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield.

En el campo de concentración de Lomas de Zamora, Bergés hizo su aparición en escena: de un solo puñetazo le arrancó la placenta y le ordenó que baldeara el lugar. Solo después de limpiar, él y los otros represores le permitieron tomar a su bebita en brazos.

Al enterarse de la noticia, el sobreviviente Pablo Díaz se sinceró. “Me vuelve todo a la memoria”. Fue Bergés quien le ordenó a Pablo que le limpiara las heridas a Osvaldo Bussetto o que compartiera celda con Gabriela Carriquiriborde hasta que comenzara con el trabajo de parto.

Lo de Bergés no solo fue el plan sistemático de robo de bebés sino también el tráfico de criaturas no vinculadas al Terrorismo de Estado. “Bergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero además, continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que hubo una línea de continuidad en años de la democracia. En este caso se ve un punto que es fundamental, que tiene que ver con la violencia hacia niños y niñas a través de privarles de su identidad durante la dictadura, pero también durante la democracia”, dijo la auxiliar fiscal Ana Oberlin en comunicación con el diario Página/12.

Bergés fue sentenciado a seis años de prisión en la llamada Causa 44. También fue condenado por las apropiaciones de Carmen Gallo Sanz y Pedro Nadal García. En marzo del año pasado, recibió la pena de prisión perpetua en el juicio de las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Al momento de su muerte, estaba siendo juzgado por el secuestro y los tormentos que padeció Jorge Julio López en la Comisaría 5ª de La Plata.

Teresa Laborde Calvo, quien fue una de las hijas apropiadas y que con los años recuperó su identidad, escribió al respecto de la muerte de Bergés: “Murió el ‘obstetra del mal’ sin decirnos dónde están los bebés que se robó y ojalá se pudra en los anales de la historia como la escoria humana que fue”.