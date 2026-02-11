Un militar argentino fue detenido y formalizado en la región de Valparaíso, tras ser descubierto con dos proyectiles de mortero ocultos en su vehículo al intentar a Chile por el Paso Los Libertadores, informaron autoridades y medios locales.

El hecho ocurrió durante un control de rutina realizado por el personal de Aduanas, cuando un perro detector alertó sobre la presencia de un objeto sospechoso en el portamaletas del auto. En una caja metálica con inscripciones alusivas a munición militar se hallaron dos proyectiles de características compatibles con morteros de uso bélico, según precisó BioBioChile.

Publicidad

El detenido, un sargento de Infantería argentino de 39 años, identificado con las iniciales C.D.M., reconoció que se trataba de morteros, aunque declaró no recordar que esos elementos estuvieran en el recipiente. La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Tras la audiencia de formalización, el militar fue dejado en libertad con la obligación de firmar dos veces al mes, mientras avanza la investigación. Los proyectiles fueron incautados y entregados al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valparaíso para las pericias correspondientes, de acuerdo con la información oficial.