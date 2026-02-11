El primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín nació el lunes 9 de febrero de 2026 en una clínica de Barcelona, según confirmó Ricardo Darín a Teleshow y Europa Press. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud.

El bebé recibió el nombre de Dante, un nombre de origen italiano que significa “perseverante, firme y duradero”, y que también remite al poeta Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia. Según Ricardo Darín, el nombre posee “mucha significancia” y es “muy bonito”.

El actor relató las primeras horas tras el nacimiento: “Está muy bien, muy bien, por suerte”, refiriéndose al parto y la recuperación de Corberó. Además, destacó que la familia, tanto en España como en Argentina, se encuentra “muy feliz” por la noticia.

Durante los meses previos, la pareja mantuvo un hermetismo absoluto respecto al embarazo y el nacimiento. Desde que Corberó anunció su embarazo en septiembre de 2025 con un escueto “Esto no es IA”, la actriz y Darín optaron por transitar cada etapa con total privacidad.

Consultado sobre el posible parecido del recién nacido con sus padres, Ricardo Darín señaló que aún es prematuro establecer similitudes evidentes: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que cada uno le encontrará parecidos familiares”. Asimismo, aseguró que no ofreció consejos de paternidad a su hijo Chino: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”.

La llegada de Dante marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, consolidada desde hace más de diez años. La familia Darín y Corberó se mostró “muy feliz” ante el nacimiento del bebé, que además se convirtió en el primer nieto de Ricardo Darín.

El nacimiento generó gran movimiento familiar y alegría tanto en Barcelona como entre los seres queridos en Argentina. Ricardo Darín destacó la buena salud de madre e hijo y describió la atmósfera de estas primeras jornadas como “de un lado a otro sin parar”, reflejando la intensidad y felicidad de la familia tras la llegada de Dante.