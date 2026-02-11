Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este martes en el barrio René Favaloro, Pocito, cuando una niña de 2 años sufrió una convulsión y se ahogó con su propio vómito. Su madre tomó rápidamente a la pequeña en brazos y corrió hacia la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, buscando ayuda inmediata.

Tras la desesperación, la agente Karen Robledo, que se encontraba cumpliendo funciones, actuó sin dudar un instante. Con rapidez y precisión, inició maniobras de RCP que lograron estabilizar a la menor. Cada segundo fue clave para evitar lo que pudo haber sido una tragedia.

Pocos minutos después, el móvil policial a cargo de Sebastián Muñoz y el cabo Maximiliano Gómez llegó al lugar y trasladó a la niña junto a su madre al Centro de Salud René Favaloro, donde el equipo médico continuó con la atención especializada.

Actualmente, la menor se encuentra estable y recibe tratamiento médico. La intervención de la agente fue determinante para que la niña pudiera recibir atención a tiempo, salvándole la vida en una situación de extrema urgencia.