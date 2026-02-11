Policiales > En Pocito
Una policía salvó a una nena de dos años que se ahogó con su propio vómito
POR REDACCIÓN
Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este martes en el barrio René Favaloro, Pocito, cuando una niña de 2 años sufrió una convulsión y se ahogó con su propio vómito. Su madre tomó rápidamente a la pequeña en brazos y corrió hacia la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, buscando ayuda inmediata.
Tras la desesperación, la agente Karen Robledo, que se encontraba cumpliendo funciones, actuó sin dudar un instante. Con rapidez y precisión, inició maniobras de RCP que lograron estabilizar a la menor. Cada segundo fue clave para evitar lo que pudo haber sido una tragedia.
Pocos minutos después, el móvil policial a cargo de Sebastián Muñoz y el cabo Maximiliano Gómez llegó al lugar y trasladó a la niña junto a su madre al Centro de Salud René Favaloro, donde el equipo médico continuó con la atención especializada.
Actualmente, la menor se encuentra estable y recibe tratamiento médico. La intervención de la agente fue determinante para que la niña pudiera recibir atención a tiempo, salvándole la vida en una situación de extrema urgencia.