Se acerca el 14 de febrero y muchas parejas sanjuaninas ya planifican cómo celebrar San Valentín. Entre flores, cenas románticas y regalos, el festejo suele concluir con una estadía en hoteles alojamiento para una noche de pasión.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento de las principales opciones de la provincia y encontró que los precios varían según la categoría del hotel y el tipo de habitación.

En Hotel Misterio, ubicado en avenida España pasando General Paz, los turnos de una hora y media incluyen la habitación Secreto con un valor de $14.500, Enigma $15.000 y Misterio $15.500. Cada opción ofrece un espacio cómodo y reservado para parejas que buscan celebrar la fecha.

Por su parte, No Se, en Comandante Cabot oeste, propone turnos de dos horas con tarifas que van desde la Clásica $24.150, Suite $26.450, Master Suite $28.750, Hidro Suite $31.050, Hidromax Suite $34.500 hasta Penthouse $48.300. El hotel ofrece además un 15% de descuento al abonar en efectivo, incentivando diferentes alternativas según el presupuesto de cada pareja.

En la calle de los Enamorados, calle Pelegrini en Rivadavia, Hotel Taos presenta turnos de dos horas con precios que van desde Hab Class $20.000 hasta Quality Hidro $33.000, incluyendo opciones con hidromasaje.

Finalmente, en Hotel Camelot, ubicado en calle Segundino Navarro, las tarifas oscilan entre Suite $24.150, Super Suite $25.300, Hidro $28.750, Super Hidro $31.050 y Premium para cuatro personas $48.300. Los precios incluyen un beneficio para quienes realicen el pago en efectivo de cerca de un 15%.

Así, los sanjuaninos pueden elegir entre alternativas para todos los gustos y presupuestos, desde opciones más económicas hasta suites con hidromasaje, para celebrar San Valentín de manera especial.