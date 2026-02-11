En el marco del Día de los Enamorados, el Ministerio de Gobierno de San Juan presentará la propuesta cultural “Habitar el vínculo”, del colectivo de artistas 18 Mundos. La muestra se inaugurará el viernes 13 de febrero a partir de las 12 horas en las dos salas de Matrimonio del 4° piso de la Sede Central del Registro Civil, ubicada en calle Santa Fe 54 oeste, Capital.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y está abierta a toda la ciudadanía. La actividad busca generar un espacio cultural y simbólico, promoviendo el acceso al arte en instituciones públicas, como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Gobierno.

El colectivo 18 Mundos cuenta con siete años de trayectoria en la provincia, habiendo presentado sus muestras en espacios como el Centro Cultural Estación San Martín, el Auditorio Juan Victoria y el Museo Franklin Rawson, acercando el arte visual a diversos públicos y contextos.

Con esta iniciativa, la cartera de Gobierno busca celebrar el Día de los Enamorados de manera cultural, ofreciendo a la comunidad una experiencia artística que reflexiona sobre los vínculos y la cercanía entre las personas.