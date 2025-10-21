Desmantelaron un "kiosco" de drogas en Pocito con casi 100 dosis de cocaína

Mediante un fuerte operativo conjunto, fuerzas de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan desarticularon un activo punto de venta de drogas en el departamento Pocito. La intervención, que se concretó en la madrugada del viernes 18 de octubre, fue el resultado de una investigación de varios meses que permitió reunir las pruebas necesarias para obtener una orden judicial de allanamiento y detención.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Huarpe, donde fue detenida Lourdes Macarena Domínguez, señalada como la principal responsable del punto de venta. En el interior del domicilio, los efectivos hallaron un total de 97 dosis de cocaína, las cuales tenían un peso total de 42,6 gramos y se encontraban listas para su comercialización. Además, se incautaron $264.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de estupefacientes.

Las tareas de allanamiento y detención estuvieron coordinadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, contando con el apoyo operativo del Escuadrón 66 de Gendarmería, la Unidad de Inteligencia Criminal y personal de la Policía de San Juan. Según fuentes del caso, la pareja de la principal sospechosa detenida se encuentra actualmente cumpliendo una condena en el Servicio Penitenciario Provincial por delitos vinculados al narcotráfico, en una causa que fue tramitada por la misma unidad investigativa.

La investigación se encuentra bajo la órbita del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de Fernando Alcaraz, con la colaboración del auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán. Este operativo representa un significativo golpe a una red de narcomenudeo que se encontraba activa en la zona.